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Веб-версия Google Earth получила общедоступный авиасимулятор

Идея встроить в картографический сервис Earth симулятор авиаполётов посетила Google ещё в 2007 году, когда он появился в качестве скрытой функции («пасхального яйца») настольной версии приложения. Понадобилось ещё почти двадцать лет, чтобы аналогичную функцию реализовать в веб-версии сервиса, сделав её использование бесплатным и открытым.

Источник изображения: X, Google

Источник изображения: X, Google

Поскольку Google Earth учитывает высотные отметки на картах местности, построение трёхмерного профиля земной поверхности является делом техники, а интерфейс приложения сам по себе позволяет рассматривать такие трёхмерные карты с разных точек. Оставалось дело за малым — добавить динамики этим перемещениям, и получился своего рода авиасимулятор, демонстрирующий реально запечатлённую в Google Earth местность.

На вкладке «вид» в веб-версии Google Earth, как сообщает Hot Hardware, теперь можно выбрать режим авиасимулятора. Воображаемый летательный аппарат, внутри которого как бы находится пользователь, управляется при помощи клавиатуры или мыши. Регулировать скорость перемещения можно при помощи клавиш Page Up и Page Down, а клавиши курсора отвечают за выбор направления движения. Пропускная способность сетевого соединения сильно влияет на скорость прорисовки элементов рельефа. Районы жилой застройки проступают в деталях только тогда, когда пользователь уже готовится миновать их, а вот горные склоны прорисовываются в подробностях достаточно быстро. Режим базовой карты для большей зрелищности нужно переключить в «спутник» перед началом «игры».

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Теги: google, google earth, авиасимулятор, браузер, картография
google, google earth, авиасимулятор, браузер, картография
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