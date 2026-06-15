Anthropic проведёт переговоры с властями США для разблокировки ИИ-моделей Mythos 5 и Fable 5

В конце прошлой недели компании Anthropic пришлось заблокировать доступ для всех пользователей к своим ИИ-моделям Mythos 5 и Fable 5, поскольку американские чиновники выразили обеспокоенность угрозой для национальной безопасности, которая может возникать при доступе к ним со стороны иностранцев. Делегация Anthropic направится в Белый дом для переговоров в ближайшие дни.

Об этом сообщило издание Axios, на публикацию которого ссылается Reuters. Это уже не первая попытка разработчиков Mythos и Fable 5 решить проблему, просто с конца прошлой неделе общение с правительственными чиновниками происходило в онлайн-режиме. Правительство США на прошлой неделе запретило предоставлять доступ иностранным гражданам к Mythos и Fable 5, даже если они находятся на территории США. Компания не нашла иного выхода, кроме как блокировать доступ к моделям для всех пользователей, поскольку даже среди её собственных сотрудников немало иностранных граждан.

Недавно стало известно, что в роли информаторов в этой ситуации выступили специалисты Amazon, которые выявили в ИИ-моделях Anthropic некоторые уязвимости, которые не позволяют в полной мере воспользоваться слабыми местами в информационной инфраструктуре реальных организаций и компаний, как считают в самой Anthropic. Кроме того, доступ к Mythos могли получить связанные с Китаем группировки, как сообщалось сегодня.