Сегодня 15 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Anthropic проведёт переговоры с властями...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Anthropic проведёт переговоры с властями США для разблокировки ИИ-моделей Mythos 5 и Fable 5

В конце прошлой недели компании Anthropic пришлось заблокировать доступ для всех пользователей к своим ИИ-моделям Mythos 5 и Fable 5, поскольку американские чиновники выразили обеспокоенность угрозой для национальной безопасности, которая может возникать при доступе к ним со стороны иностранцев. Делегация Anthropic направится в Белый дом для переговоров в ближайшие дни.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Об этом сообщило издание Axios, на публикацию которого ссылается Reuters. Это уже не первая попытка разработчиков Mythos и Fable 5 решить проблему, просто с конца прошлой неделе общение с правительственными чиновниками происходило в онлайн-режиме. Правительство США на прошлой неделе запретило предоставлять доступ иностранным гражданам к Mythos и Fable 5, даже если они находятся на территории США. Компания не нашла иного выхода, кроме как блокировать доступ к моделям для всех пользователей, поскольку даже среди её собственных сотрудников немало иностранных граждан.

Недавно стало известно, что в роли информаторов в этой ситуации выступили специалисты Amazon, которые выявили в ИИ-моделях Anthropic некоторые уязвимости, которые не позволяют в полной мере воспользоваться слабыми местами в информационной инфраструктуре реальных организаций и компаний, как считают в самой Anthropic. Кроме того, доступ к Mythos могли получить связанные с Китаем группировки, как сообщалось сегодня.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Великобритании полицейского уличили в фальсификации доказательств преступлений с помощью ИИ
Власти США заподозрили Китай в несанкционированном доступе к модели Mythos компании Anthropic
Отключить доступ иностранцев к передовым моделям Anthropic пришлось по наводке главы Amazon
Anthropic отключила передовые ИИ-модели Mythos 5 и Fable 5 для всех пользователей по требованию США
ИИ-стартап Mistral AI ведёт переговоры о привлечении €3 млрд при оценке в €20 млрд
Авторитетное консалтинговое агентство KPMG опубликовало доклад об ИИ — и в нём нашли ИИ-галлюцинации
Теги: anthropic, mythos, ии, сша, кибербезопасность
anthropic, mythos, ии, сша, кибербезопасность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Россияне массово раскупают дешёвые новинки Apple — MacBook Neo и iPhone 17e стали хитами
Trouver выпустила робот-пылесос S70 Roller с роликовым мопом и станцией самообслуживания
Богатеющие сотрудники Samsung и SK hynix разгоняют цены на недвижимость в соседних с фабриками городах
Российским разработчикам игр остро не хватает денег — господдержка «явно не соответствует» темпам развития рынка
NASA представило Pegasus — новый вездеход для покорения Луны
В Великобритании полицейского уличили в фальсификации доказательств преступлений с помощью ИИ 5 ч.
«Кто купит Xbox и Game Pass ради Gears?»: инсайдер рассекретил «безумный» бюджет Gears of War: E-Day 5 ч.
Anthropic проведёт переговоры с властями США для разблокировки ИИ-моделей Mythos 5 и Fable 5 5 ч.
Авторитетный инсайдер подтвердил, когда выйдет God of War Laufey 6 ч.
В Steam завирусились виртуальные прятки Meccha Chameleon, где можно буквально слиться с окружением 7 ч.
Журналисты раскрыли подробности неанонсированного кооперативного ролевого боевика по «Ведьмаку» 7 ч.
Власти США заподозрили Китай в несанкционированном доступе к модели Mythos компании Anthropic 10 ч.
К сентябрю Apple подготовит ряд новых функций для iOS 27 11 ч.
Блокировщики рекламы не перестанут работать в Google Chrome после прекращения поддержки Manifest V2 24 ч.
Отключить доступ иностранцев к передовым моделям Anthropic пришлось по наводке главы Amazon 14-06 07:23
ByteDance ведёт переговоры о покупке китайских ИИ-ускорителей Iluvatar CoreX и Baidu 2 мин.
Dreame H16 Pro Steam и Dreame Z40 TangleCut Flex+: какой пылесос выбрать — моющий или для сухой уборки? 2 ч.
Дата-центры Amazon «выпили» почти 9,5 млн кубометров воды в 2025 году 2 ч.
К концу года SK hynix намерена начать массовое производство 375-слойной памяти 3D NAND 2 ч.
SteamOS научили работать с процессорами Intel и настольной видеокартой Arc B580 4 ч.
Pinterest заключила с AWS самую крупную инфраструктурную сделку, планируя потратить $4 млрд на облачные сервисы, Graviton и Trainium 4 ч.
В Сингапуре запущен суперкомпьютер ASPIRE 2B на базе NVIDIA H200 и AMD EPYC Turin с быстродействие 115 Пфлопс 4 ч.
Helix Digital Infrastructure привлекла более $10 млрд на строительство ИИ-инфраструктуры «под ключ» 4 ч.
Tesla заподозрили в искажении данных о безопасности автопилота для европейских регуляторов 5 ч.
Маск: годовая выручка SpaceX взлетит до $1 трлн уже к 2031 году 5 ч.