Маск: годовая выручка SpaceX взлетит до $1 трлн уже к 2031 году

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) считает, что его компания может принести $1 трлн годовой выручки уже к 2031 году. Это заявление последовало вскоре после того, как SpaceX стала публичной компанией, а её рыночная стоимость выросла до $2 трлн.

«Я бы удивился, если бы выручка не превысила $1 трлн в 2031 году», — написал Илон Маск в соцсети X, отвечая на один из вопросов.

Напомним, на прошлой неделе SpaceX стала шестой по величине американской компанией, обеспечив Маска статус первого в мире триллионера. Однако аэрокосмическая компания всё ещё зарабатывает значительно меньше по сравнению с компаниями с аналогичной рыночной стоимостью, такими как Broadcom или Amazon.

По итогам 2025 года выручка SpaceX выросла до $18,67 млрд, тогда как годом ранее этот показатель был равен $14,02 млрд. Несмотря на это, в прошлом году компания получила чистый убыток в размере $4,94 млрд, а годом ранее была зафиксирована прибыль в размере $791 млн.

Некоторые аналитики с Уолл-стрит с осторожностью относятся к росту SpaceX. Goldman Sachs прогнозирует выручку более $470 млрд в 2030 году, тогда как Morgan Stanley считает, что этот показатель будет находиться в районе $330 млрд.