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Капитализация SpaceX превысила $2 трлн, позволив обойти Tesla и приблизиться к Amazon

После вчерашнего дебюта на американском фондовом рынке акции SpaceX успели вырасти в цене на 19 % до $160,95 за штуку, тем самым увеличив капитализацию компании до суммы более $2 трлн. Это выше, чем аналогичный показатель Tesla, теперь SpaceX считается шестой по величине капитализации компанией в США.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Как уже отмечалось, успешный дебют SpaceX на бирже позволил Илону Маску (Elon Musk) стать первым в истории человечества долларовым триллионером. По информации Reuters, в первый торговый день 510 млн акций SpaceX сменили владельцев, оборот сделок составил $84 млрд. К концу торговой сессии компания подошла с величиной капитализации $2,1 трлн. Ближайшим крупнейшим эмитентом остаётся Amazon со своей капитализацией $2,6 трлн. Для убыточной компании, которая может похвастать выручкой не более $18,7 млрд, дебют SpaceX на бирже можно признать весьма удачным. Компания Tesla, акции которой до сих пор формировали основу благосостояния Илона Маска, сейчас располагает капитализацией не более $1,5 трлн.

На первом этапе SpaceX удалось привлечь $75 млрд, как и планировалось, но если подписчики воспользуются правом на дополнительную эмиссию, то в продажу поступят ещё 83,3 млн акций. Решение по поводу их реализации может быть принято в течение ближайших 30 дней. По некоторым оценкам, IPO компании SpaceX превратило около 4000 бывших и действующих акционеров компании в долларовых миллионеров.

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Теги: spacex, ipo, илон маск, акции, капитализация
spacex, ipo, илон маск, акции, капитализация
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