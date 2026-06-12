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Сегодня SpaceX проведёт крупнейшее IPO в истории — и продаст акций на рекордные $75 млрд

Четверг с точки зрения подготовки к IPO компании SpaceX ознаменовался важным событием: она подтвердила цену размещения в $135 за одну акцию. Если учесть, что таковых будет продано более 555 млн штук, то эмитенту удастся привлечь рекордные $75 млрд. Основатель компании Илон Маск (Elon Musk) станет первым в истории долларовым триллионером уже к концу этой недели.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

SpaceX, как уточняет Bloomberg, сохраняет за собой право разместить дополнительные 83,3 млн акций, поэтому фактическая сумма привлечённых средств легко может превысить $75 млрд. Как уже отмечалось ранее, количество желающих купить её акции почти в четыре раза больше объёма размещения, поэтому дополнительная эмиссия наверняка пройдёт успешно. Капитализация SpaceX достигнет впечатляющих $1,8 трлн, превращая компанию в седьмую по величине в США, а личное благосостояние Илона Маска легко приблизится к $1,1 трлн по итогам IPO, поскольку в его руках сосредоточен пакет акций SpaceX на сумму около $866 млрд. Кроме того, он будет контролировать 82 % голосов в совете директоров SpaceX, и никто кроме него самого не сможет назначать нового генерального директора.

Если под руководством Маска компания в дальнейшем достигнет ряда весьма амбициозных целей, то ему полагаются ещё 1,3 млрд акций класса B, которые будут передаваться несколькими траншами. В нынешних ценах их стоимость превысит $175 млрд, но курс может и вырасти к моменту получения всего объёма акций. Помимо достижения капитализацией SpaceX отметки в $7,5 трлн, компании придётся ежегодно выводить в космос ЦОД совокупной мощностью 100 ТВт, а также основать на Марсе колонию не менее чем с 1 млн жителей. Сейчас у компании SpaceX около $41,3 млрд долгов, и с учётом активного роста капитальных затрат, она в обозримом будущем может и не достичь прибыльности. Как рынок будет реагировать на выход SpaceX на биржу, станет понятно совсем скоро, после начала торгов.

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Теги: ipo, spacex, илон маск, акции, финансы
ipo, spacex, илон маск, акции, финансы
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