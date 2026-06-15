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Китайский автопроизводитель Seres представил человекоподобного робота Xiaosai — он умеет поддерживать беседу

Крупные автопроизводители стараются занять место на рынке человекоподобных роботов, по примеру Tesla рассуждая, что для их развития в целом требуются те же технологии, что и для автомобильного автопилота. Ряды сторонников данной концепции на этой неделе пополнил китайский автопроизводитель Seres, продемонстрировавший своего человекоподобного робота Xiaosai.

Источник изображения: Seres, CnEVPost

Источник изображения: Seres, CnEVPost

Презентация прошла в форме видеоролика, по сюжету которого популярный китайский актёр Хуан Бо (Huang Bo) отправился на экскурсию по автосборочному предприятию Seres, а его гидом выступил как раз человекоподобный робот Xiaosai. По словам автопроизводителя, данный робот способен распознавать образы и внешность людей, приветствовать их и поддерживать беседу. В целом, до конца текущего года Seres собирается представить ещё несколько моделей роботов, управляемых искусственным интеллектом.

Если в сфере автопилота Seres сотрудничает с Huawei, то программное обеспечение для сервисных роботов создаёт при поддержке дочерней структуры ByteDance — стороны заключили соглашение о сотрудничестве в октябре прошлого года. По информации Seres, на автосборочном предприятии этой компании эффективно взаимодействуют друг с другом более 1600 умных устройств, а количество промышленных роботов превышает 3000 штук. Инфраструктура предприятия задействует все передовые решения: Интернет вещей, большие данные, цифровые двойники, сети 5G и искусственный интеллект. Человекоподобные роботы, как и большинства конкурентов, на автозаводе Seres пока используются преимущественно для контроля качества изготавливаемой продукции на разных этапах техпроцесса.

Лидирующая на китайском автомобильном рынке компания BYD недавно подтвердила интерес к разработке человекоподобных роботов, Xpeng о подобных планах заявила ещё осенью прошлого года, а дочерняя марка Chery даже приступила к продаже человекоподобных роботов по цене около $42 000 за штуку.

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Теги: робототехника, человекообразный робот, китайские производители
робототехника, человекообразный робот, китайские производители
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