Xpeng собралась выпустить миллион человекоподобных роботов по цене электромобиля — как Tesla

Китайская компания Xpeng на определённом этапе своего развития пыталась следовать бизнес-модели Tesla, но если последняя пока только собирается выпускать человекоподобных роботов Optimus, то первая приступила к производству летающих электромобилей. В перспективе, как считает основатель Xpeng, себестоимость производства гуманоидного робота можно опустить до уровня электромобиля.

Источник изображения: Xpeng

Источник изображения: Xpeng

Этими соображениями, как подчёркивает South China Morning Post, глава и основатель Xpeng Хэ Сяопэн (He Xiaopeng) поделился в начале этой недели во время презентации седьмого поколения фирменных человекоподобных роботов, которые получили обозначение Iron и начнут массово выпускаться до конца следующего года. Активность китайских производителей удостоилась внимания и возглавляющего Tesla Илона Маска (Elon Musk), который похвалил китайских конкурентов ещё до этого мероприятия, предрекая им лидирующие позиции на будущем рынке человекоподобных роботов вместе с самой Tesla.

Хэ Сяопэн подчеркнул, что в офисах и на предприятиях Xpeng найдётся место для достаточного количества человекоподобных роботов к концу 2026 года, а к концу десятилетия компания сможет продать 1 млн таких роботов. Он убеждён, что со временем стоимость человекоподобного робота можно будет опустить до уровня легкового автомобиля. Напомним, Илон Маск тоже строил такие прогнозы, рассчитывая тратить на выпуск одного робота Optimus в районе $20 000.

Прочие китайские автопроизводители не отстают от Xpeng в сфере разработки человекообразных роботов. Chery сотрудничает со специализированной компанией Aimoga, создавая роботов семейства Mornine. Китайский стартап Nio пока планирует практиковаться в создании робопсов, но со временем наверняка заинтересуется и гуманоидными моделями. BYD, GAC и Seres могут быть причислены к тем китайским автопроизводителям, которые тоже уделяют пристальное внимание сегменту потребительской робототехники, если так можно выразиться.

По оценкам Accenture, в Китае сейчас эксплуатируется более 2 млн автономно управляемых роботов. Это не просто показатель уровня автоматизации труда, но и физическое воплощение «умной экономики» в действии, как выразились представители компании. Сама основа рабочей силы за счёт развития робототехники переживает серьёзную трансформацию уже сейчас.

По мнению представителей JPMorgan, в последующие два года основой роста бизнеса Xpeng станут роботакси, человекоподобные роботы, автопилот, искусственный интеллект и летающие автомобили, причём они будут полагаться исключительно на собственные разработки в этой сфере. Со второй половины следующего года понимание потенциала этих видов активности начнёт положительно влиять на капитализацию Xpeng. К середине следующего десятилетия один только бизнес роботакси добавит к капитализации компании от $5,7 до $18,9 млрд. Человекоподобные роботы уже к 2027 году увеличат капитализацию Xpeng на $24 млрд.

В этом сегменте рынка США и КНР начали остро конкурировать. Китайским производителям благоволит обширная компонентная база, которая доступна на внутреннем рынке по привлекательным ценам, а также серьёзный человеческий ресурс, вовлечённый в разработку сопутствующих технологий. В сфере робототехники лидерами китайского рынка пока остаются Unitree Robotics и Deep Robotics, чьи штаб-квартиры расположены в Ханчжоу по соседству с DeepSeek.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: unitree robotics, xpeng motors, человекообразный робот, робототехника, китайские производители
