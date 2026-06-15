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Samsung в следующем году запустит производство 4-нм чипов для мозговых имплантов Neuralink

Ажиотаж вокруг SpaceX немного задвинул на второй план деятельность ещё одного стартапа Илона Маска (Elon Musk) — компании Neuralink. Между тем, южнокорейская Samsung Electronics рассчитывает начать выпуск чипов для мозговых имплантов этого стартапа в следующем году.

Источник изображения: Neuralink

Источник изображения: Neuralink

О начале соответствующей подготовки сообщило южнокорейское издание Hankyung со ссылкой на собственные осведомлённые источники. Речь идёт об имплантах следующего поколения, хотя сама Neuralink об их разработке пока не распространяется. Как выясняется, с конца прошлого года Samsung силами своего контрактного бизнеса готовится к массовому производству 4-нм чипов, которые будут использованы в мозговых имплантах Neuralink. Образцы соответствующих чипов начнут поставляться в первой половине следующего года, а массовое производство может быть запущено к концу 2027 года.

Как поясняет источник, в 2023 году Neuralink представила третье поколение мозгового импланта, что позволяет предположить о привлечении Samsung к производству компонента для четвёртого поколения импланта. Чипы третьего поколения выпускались для Neuralink тайваньской компанией TSMC. Если учесть, что и для Tesla компания Samsung будет выпускать чипы семейства AI6 на своём предприятии в Техасе, то сотрудничество южнокорейского гиганта с другой компанией Илона Маска не должно вызвать удивления. Сотрудничество с Neuralink станет для Samsung неплохой рекламой, ведь компания остро нуждается в клиентах для контрактного подразделения. По слухам, услугами Samsung в этой сфере интересуются как минимум AMD, Qualcomm и Google. Если бизнес пойдёт в гору, контрактное подразделение Samsung сможет впервые за четыре года выйти на безубыточность.

Сообщается, что имплант Neuralink четвёртого поколения обеспечит обратную связь между внешними электронными устройствами и мозгом человека. Помимо возможности стимулировать двигательную активность отдельных частей тела, эти импланты могут применяться и для восстановления зрения. Высокая степень загрузки TSMC не позволяет небольшим компаниям типа Neuralink рассчитывать на её благосклонность, поэтому выбор Samsung в качестве подрядчика во многом является вынужденной мерой.

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Теги: samsung, samsung electronics, neuralink, илон маск, мозговой имплант
samsung, samsung electronics, neuralink, илон маск, мозговой имплант
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