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«Без вас у нас бы ничего не вышло»: Konami отключила для россиян и белорусов серверы Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и eFootball

Как и предупреждалось, 15 июня японский издатель и разработчик Konami ввёл для пользователей из России и Белоруссии ограничения доступа к своим игровым серверам через единый идентификатор Konami ID.

Источник изображений: Konami

Источник изображений: Konami

Напомним, Konami по большей части приостановила продажи своих игр в России и Беларуси ещё весной 2022 года, однако доступ к игровым серверам через Konami ID у пользователей сохранялся.

«Хотим поблагодарить всех игроков за их огромную поддержку. Без вас у нас бы ничего не вышло», — гласит прощальное сообщение Konami для российских и белорусских пользователей Metal Gear Solid V и eFootball.

Спустя четыре года российские и белорусские геймеры лишились доступа к серверам разных игр Konami, включая нашумевший стелс-экшен Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и условно-бесплатный футбольный симулятор eFootball.

В случае с Metal Gear Solid V: The Phantom Pain пользователи остались без соревновательного режима Metal Gear Online и асинхронного строительства передовых баз, на которые могут вторгаться другие игроки.

Русскоязычные пользователи в обсуждениях Steam подтвердили введение блокировки и делятся способами обхода ограничений. Смена региона аккаунта в их число не входит, так как доступ перекрывается по IP-адресу.

Что именно побудило Konami отключить российским и белорусским пользователям мультиплеер своих игр спустя четыре года после приостановки продаж, неясно. Причины решения издатель не разъяснил.

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Теги: metal gear solid v: the phantom pain, efootball, konami, россия
metal gear solid v: the phantom pain, efootball, konami, россия
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