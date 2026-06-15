Electra придумала авиалайнер будущего с фюзеляжем «двойной пузырь» и тремя электродвигателями в хвосте

Компания Electra представила концептуальный гибридный самолёт с передовой аэродинамикой, способный перевозить более 100 пассажиров. Благодаря интегрированной конструкции планера и сочетанию традиционных и электрических двигателей существенно повышается энергоэффективность, снижается негативное воздействие на окружающую среду и сохраняется совместимость с существующей инфраструктурой аэропортов.

Последнее время концепции гибридных самолётов неуклонно набирают популярность, а Electra стремится вывести эту идею на новый уровень в рамках программы NASA «Передовые концепции самолётов для экологической устойчивости» (AACES) 2050. Цель состоит в том, чтобы выйти за рамки простого добавления электродвигателей к обычному самолёту с традиционными двигателями.

Основанный на более раннем исследовании Массачусетского технологического института под названием D8, самолёт AACES 2050 мгновенно узнаваем благодаря своему фюзеляжу типа «двойной пузырь» (double-bubble), состоящему из двух трубчатых секций, соединённых вместе. Такая конструкция превращает классический планер в вариант конструкции с интегрированным крылом, где фюзеляж обеспечивает значительную часть подъёмной силы. Это также снижает структурную нагрузку на крылья и позволяет сделать их меньше.

Под крыльями расположены два турбовентиляторных двигателя, которые обеспечивают большую часть тяги. В задней части фюзеляжа установлены три электрических вентилятора, питаемых от интегрированных генераторов, подключённых к турбовентиляторным двигателям. Безусловно, в плане реализации подобная конструкция создаёт ряд вызовов для инженеров с точки зрения передачи энергии, управления тепловым режимом и дополнительного шума.

Основные преимущества такой нелепой, на первый взгляд, конструкции — в аэродинамике. Она использует пограничный слой воздуха, обтекающий фюзеляж, для повышения эффективности и предотвращения турбулентности, неизбежно возникающей в хвостовой части обычного самолёта. Применение электрических вентиляторов снижает расход топлива и выбросы, а также позволяет уменьшить размеры и вес основных двигателей.

«Ценность электрификации в этой концепции заключается в том, что она позволяет нам разместить двигательную установку там, где раньше это было невозможно, но где она приносит наибольшую пользу, — отметил директор по стратегии Electra Паркер Васик (Parker Vascik). — Мы можем радикально улучшить взаимодействие планера и двигательной установки, сохраняя при этом возможность использования самолёта в реальных условиях авиакомпаний и аэропортов. Цель состоит не просто в эффективности на бумаге, а в концепциях, которые мы можем реально построить, сертифицировать и использовать».