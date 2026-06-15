Спустя два года после релиза Capcom удалит микротранзакции из Dragon’s Dogma 2 и снизит цену игры

Анонсы дополнения Dark Arisen и двух крупных обновлений не стали последними хорошими новостями для сообщества фэнтезийного ролевого экшена с открытым миром Dragon’s Dogma 2 от Capcom.

Как сообщил официальный микроблог франшизы, в ночь с 24 на 25 июня (3:00 МСК) расширенное издание Dragon’s Dogma 2 и целый ряд платных дополнений к ней на всех целевых платформах будут сняты с продажи.

Речь идёт о составляющих расширенного издания (приманка для гарпий, набор «Благо для путешественника», подвеска душевности, ключ от темницы, ладан Разлома, искусство преображения) и набивших оскомину геймерам микротранзакциях.

В частности, Capcom уберёт из Dragon’s Dogma 2 возможность приобрести за реальные деньги камни пробуждения и кристаллы Разлома, которые и так доступны в игре (через геймплей и внутриигровую валюту).

Базовое издание Dragon’s Dogma 2 останется в продаже и получит постоянную скидку. Кроме того, никуда не денутся платная подборка музыки и звуков из Dragon's Dogma, а также походный набор путешественника (тоже можно добыть в игре).

Запланированный на конец августа патч принесёт в игру улучшения оптимизации, дополнительные ячейки сохранения и не только. Релиз Dragon's Dogma 2: Dark Arisen ожидается 9 октября на всех целевых платформах, а также Nintendo Switch 2.

Dragon’s Dogma 2 вышла в марте 2024 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки от критиков и «смешанные» отзывы (рейтинг 61 %) в Steam. Прошлой осенью продажи проекта превысили 4 млн копий.