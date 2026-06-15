SpaceX с помощью IPO привлекла $85,7 млрд — сумма выросла на 14 % за счёт «зелёного башмака»

Сегодня компания SpaceX, основанная Илоном Маском (Elon Musk), сообщила о привлечении $85,7 млрд в ходе своего IPO в США после того, как андеррайтеры воспользовались опционом «зелёного башмака» (Greenshoe). Это условие гарантийного соглашения о размещении ценных бумаг, которое предусматривает в случае чрезвычайно высокого спроса выпуск эмитентом дополнительных акций для размещения.

Акции компании SpaceX начали торговаться на нью-йоркской фондовой бирже Nasdaq под тикером SPCX. Изначально компания разместила 555 555 555 ценных бумаг по цене $135, намереваясь выручить $75 млрд. Акции SpaceX уверенно выросли на 19 % до $160,95 за штуку, увеличив рыночную капитализацию компании до более чем $2 трлн и сделав Маска первым в мире триллионером. В начале сегодняшних торгов акции SpaceX выросли на 6,4 %, продолжив рост, начавшийся в пятницу.

IPO компании SpaceX включало так называемый опцион «зелёного башмака» — стандартную функцию большинства крупных размещений акций на фондовом рынке США, которая действует как предохранительный клапан, помогая андеррайтерам поддерживать акции и ограничивать резкие колебания цен в течение нескольких недель после начала торгов.

В результате IPO компания SpaceX превзошла аналогичный показатель Tesla и стала шестой по величине капитализации компанией в США. Выход на биржу SpaceX затмил все зарегистрированные размещения акций, превзойдя IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco в 2019 году, которое ранее носило титул крупнейшего в мире.