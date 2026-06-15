Nvidia тоже залезет в долги ради финансирования ИИ — Хуанг готовит облигации на $20 млрд

Nvidia планирует разместить облигации на сумму не менее $20 млрд, присоединившись к волне компаний, которые кредитуются для финансирования продолжающегося бума искусственного интеллекта. По словам осведомлённых источников, Nvidia размещает облигации семью частями со сроками погашения от двух до тридцати лет, а общий объём размещения может быть дополнительно увеличен.

Эти облигации станут первыми долговыми обязательствами, которые Nvidia разместит за последние пять лет. Ожидается, что эта сделка будет как минимум в четыре раза масштабнее двух предыдущих размещений, состоявшихся в 2020 и 2021 годах. Доходность самой «долгоиграющей» части, по словам анонимного источника, будет примерно на 0,9 процентных пункта выше, чем у казначейских облигаций США. Средства от продажи будут направлены, помимо прочего, на рефинансирование непогашенного долга.

Nvidia выступает краеугольным камнем экосистемы ИИ и является крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации. Она вкладывает значительные средства в поддержку ажиотажа вокруг ИИ. В прошлом году Nvidia приобрела акций Intel на $5 млрд и инвестировала до $10 млрд в Anthropic. Компания обязалась внести $30 млрд в крупный раунд финансирования OpenAI. Также Nvidia планомерно увеличивает выплаты акционерам.

Как и многие крупные технологические компании, Nvidia получает значительную прибыль и денежный поток от бума ИИ. По усреднённым оценкам аналитиков, в финансовом году, заканчивающемся 31 января, компания сгенерирует более $200 млрд свободного денежного потока.

По мнению экспертов, относительно недорогая продажа долгосрочных облигаций может помочь Nvidia снизить среднюю стоимость своего капитала и улучшить финансирование стратегических партнёрств в области ИИ без ослабления её кредитного профиля AA.