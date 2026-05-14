Nvidia мчится к капитализации в $6 трлн — за неделю акции выросли на 20 %

Акции компании Nvidia выросли в четверг, продолжив 20-процентный рост за последние семь дней, пишет Bloomberg. Инвесторы продолжают активно вкладываться в производителей микросхем, получающих прибыль от масштабных инвестиций в искусственный интеллект.

Акции Nvidia в четверг подорожали на 4,7 % до $236,47. Этот рост увеличил рыночную капитализацию компании более чем на $900 млрд, приблизив её к $6 триллионам — показателю, которого не достигала ни одна компания в истории. Сейчас этот показатель составляет $5,7 трлн.

Этот рост — очередное свидетельство того, насколько активно инвесторы вкладываются в компании, в первую очередь в производителей полупроводников, которые, по их мнению, выиграют от развития искусственного интеллекта. На этой неделе Nvidia также привлекла к себе внимание после того, как генеральный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в последний момент присоединился к президенту Дональду Трампу во время его визита в Китай. Помимо Хуанга в делегацию вошли главы крупнейших американских технологических компаний США: глава Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk), действующий глава Apple Тим Кук (Tim Cook), гендиректор Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon), глава Micron Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra), президент Meta✴ Дина Пауэлл Маккормик (Dina Powell McCormick) и многие другие.

С конца марта индекс полупроводниковых компаний Филадельфийской фондовой биржи вырос почти на 70 %, а такие компании, как Intel, Micron Technology, Advanced Micro Devices и Broadcom, продемонстрировали значительный рост.

Масштабы этого роста усилили опасения некоторых экспертов, что фондовый рынок раздувается из-за «пузыря» искусственного интеллекта, который может лопнуть. Согласно данным, собранным Bloomberg, на долю Nvidia и Micron пришлось более 30 % роста индекса S&P 500 в этом году.

В четверг также состоялось первичное публичное размещение акций компании Cerebras Systems Inc., специализирующейся на разработке чипов для искусственного интеллекта. Спрос был значительным, пишет Bloomberg. После IPO акции компании подорожали на 109 %.