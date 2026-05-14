Nvidia мчится к капитализации в $6 трлн — за неделю акции выросли на 20 %

Акции компании Nvidia выросли в четверг, продолжив 20-процентный рост за последние семь дней, пишет Bloomberg. Инвесторы продолжают активно вкладываться в производителей микросхем, получающих прибыль от масштабных инвестиций в искусственный интеллект.

Акции Nvidia в четверг подорожали на 4,7 % до $236,47. Этот рост увеличил рыночную капитализацию компании более чем на $900 млрд, приблизив её к $6 триллионам — показателю, которого не достигала ни одна компания в истории. Сейчас этот показатель составляет $5,7 трлн.

Этот рост — очередное свидетельство того, насколько активно инвесторы вкладываются в компании, в первую очередь в производителей полупроводников, которые, по их мнению, выиграют от развития искусственного интеллекта. На этой неделе Nvidia также привлекла к себе внимание после того, как генеральный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в последний момент присоединился к президенту Дональду Трампу во время его визита в Китай. Помимо Хуанга в делегацию вошли главы крупнейших американских технологических компаний США: глава Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk), действующий глава Apple Тим Кук (Tim Cook), гендиректор Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon), глава Micron Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra), президент Meta Дина Пауэлл Маккормик (Dina Powell McCormick) и многие другие.

С конца марта индекс полупроводниковых компаний Филадельфийской фондовой биржи вырос почти на 70 %, а такие компании, как Intel, Micron Technology, Advanced Micro Devices и Broadcom, продемонстрировали значительный рост.

Масштабы этого роста усилили опасения некоторых экспертов, что фондовый рынок раздувается из-за «пузыря» искусственного интеллекта, который может лопнуть. Согласно данным, собранным Bloomberg, на долю Nvidia и Micron пришлось более 30 % роста индекса S&P 500 в этом году.

В четверг также состоялось первичное публичное размещение акций компании Cerebras Systems Inc., специализирующейся на разработке чипов для искусственного интеллекта. Спрос был значительным, пишет Bloomberg. После IPO акции компании подорожали на 109 %.

Теги: nvidia, капитализация, искусственный интеллект, акции
