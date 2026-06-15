Сегодня 16 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китайские вузы закрыли более 12 000 «уст...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские вузы закрыли более 12 000 «устаревших» специальностей, заменив их профессиями в сферах ИИ и робототехники

Высшие учебные заведения Китая проводят масштабную реорганизацию своих учебных программ для соответствия целям развития страны, отказываясь от тысяч «устаревших» специальностей в пользу новых, ориентированных на технологии. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Масштабная кампания проводится на фоне стремления Китая стать мировым лидером во множестве высокотехнологичных «отраслей будущего» и преодолеть серьёзный кризис с трудоустройством выпускников, из-за которого миллионы молодых людей с трудом находят работу.

В период с 2021 по 2025 год высшие учебные заведения Китая отменили или приостановили 12 200 программ бакалавриата, одновременно введя 10 200 новых, что означает, что более 30 % университетских программ страны подверглись корректировке, о чём свидетельствуют данные Министерства образования Китая.

Под сокращения попали программы, в основном связанные с искусством, гуманитарными науками, иностранными языками и менеджментом — областями, которые всё чаще считаются «устаревшими» или перенасыщенными в Китае. Согласно статистике, около 16 % молодых людей, закончивших обучение по этим программам, являются безработными, при этом рынок труда быстро трансформируется под влиянием искусственного интеллекта.

Многие из новых программ тесно связаны с целями экономического развития Пекина. Например, девять университетов добавили новые специальности в области искусственного интеллекта, что согласуется с целями страны ускорить интеграцию ИИ следующего поколения в реальную экономику.

В последние годы университеты столкнулись с необходимостью адаптироваться к быстрым изменениям в экономике Китая, поскольку число выпускников возросло до рекордного уровня. Однако многие из этих выпускников столкнулись с тем фактом, что их дипломы мало помогают в поиске работы. Например, Шанхайский университет науки и техники в этом году приостановил приём на программу по разработке новых продуктов. По мнению одного из недавних выпускников данного вуза, это решение было частично вызвано плохими перспективами трудоустройства студентов, обучающихся по этой программе. «Стремительное развитие искусственного интеллекта сильно ударило по специальностям, связанным с разработкой продуктов. Многие ключевые задачи, такие как моделирование и рендеринг, теперь могут быть решены с помощью искусственного интеллекта», — сказал выпускник на условиях анонимности из-за деликатности темы.

Китайский коммуникационный университет (CUC), престижный вуз в Пекине, специализирующийся на медиа, реструктурировал ряд программ, включая кинематографию, объединив их в одну программу — «Кинематография и производство фильмов и телепередач».

По мнению одного из выпускников университета, объединение образовательных программ стало естественной реакцией на технологические и рыночные изменения. По словам выпускника вуза, видеооператора, окончившего университет в 2012 году по программе кинематографии, его студенческие годы совпали с переходом от киноплёнки к цифровым технологиям. «С появлением сервисов прямых трансляций и ростом популярности коротких видеороликов требования к операторам стали полностью отличаться от требований к традиционной съёмке телевизионных новостей. Поэтому изменения в образовании абсолютно необходимы», — отметил он.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайские исследователи перешли от инференса к обучению ИИ-моделей на ускорителях Huawei
ChatGPT, Gemini и Claude по-разному оценили, какие профессии исчезнут из-за ИИ — учёные усомнились в надёжности прогнозов
Глава Anthropic предрёк исчезновение инженерных профессий — и открыл 429 вакансий с зарплатой до $405 000 в год
«Скайнет» всё ближе: спутник впервые самостоятельно обнаружил искомый объект с помощью ИИ
Китайский автопроизводитель Seres представил человекоподобного робота Xiaosai — он умеет поддерживать беседу
Tesla заподозрили в искажении данных о безопасности автопилота для европейских регуляторов
Теги: обучение, китай, искусственный интеллект, высшее образование, технологии
обучение, китай, искусственный интеллект, высшее образование, технологии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Скайнет» всё ближе: спутник впервые самостоятельно обнаружил искомый объект с помощью ИИ
Electra придумала авиалайнер будущего с фюзеляжем «двойной пузырь» и тремя электродвигателями в хвосте
Китайские вузы закрыли более 12 000 «устаревших» специальностей, заменив их профессиями в сферах ИИ и робототехники
Asus представила настольный компьютер с Nvidia GB300 и 748 Гбайт памяти по цене однушки в Москве
Веб-версия Google Earth получила общедоступный авиасимулятор
Календарь релизов 15–21 июня: Copa City, The Adventures of Elliot и The Last Salvage Squad 2 ч.
В Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с демоверсиями тысяч будущих хитов 2 ч.
«Яндекс» намерен научить ИИ считывать эмоции и чувства людей 3 ч.
У Don't Nod большие проблемы — разработчики Life is Strange, Remember Me и Jusant оказались на грани банкротства 4 ч.
Nintendo проговорилась, чего ждать от ремейка легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time 5 ч.
Спустя два года после релиза Capcom удалит микротранзакции из Dragon’s Dogma 2 и снизит цену игры 7 ч.
В Великобритании полицейского уличили в фальсификации доказательств преступлений с помощью ИИ 12 ч.
«Кто купит Xbox и Game Pass ради Gears?»: инсайдер рассекретил «безумный» бюджет Gears of War: E-Day 13 ч.
Anthropic проведёт переговоры с властями США для разблокировки ИИ-моделей Mythos 5 и Fable 5 13 ч.
Авторитетный инсайдер подтвердил, когда выйдет God of War Laufey 14 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi 17 Ultra: человечный камерофон с настоящим зумом 9 мин.
Midea запустила акцию «Сорви летний куш» с розыгрышем поездки в Китай и других призов 4 ч.
Nvidia тоже залезет в долги ради финансирования ИИ — Хуанг готовит облигации на $20 млрд 5 ч.
SpaceX с помощью IPO привлекла $85,7 млрд — сумма выросла на 14 % за счёт «зелёного башмака» 6 ч.
Ирано-американская мирная сделка запустила рост акций Samsung, SK hynix и других IT-компаний из Азии 6 ч.
МТС вложит 1 млрд рублей в модернизацию ядра сети ШПД и установку маршрутизаторов собственной разработки 6 ч.
Индийские клиенты Google Cloud уже неделю мирятся со сбоями сети из-за пожара в ЦОД в Дели 7 ч.
MSI оценила портативную приставку Claw 8 EX AI+ на чипе Arc G3 Extreme в $1799 7 ч.
Google Chromebook исполнилось 15 лет — массовыми хромбуки не стали, но завоевали популярность в образовании 7 ч.
Samsung в следующем году запустит производство 4-нм чипов для мозговых имплантов Neuralink 8 ч.