Китайские вузы закрыли более 12 000 «устаревших» специальностей, заменив их профессиями в сферах ИИ и робототехники

Высшие учебные заведения Китая проводят масштабную реорганизацию своих учебных программ для соответствия целям развития страны, отказываясь от тысяч «устаревших» специальностей в пользу новых, ориентированных на технологии. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Масштабная кампания проводится на фоне стремления Китая стать мировым лидером во множестве высокотехнологичных «отраслей будущего» и преодолеть серьёзный кризис с трудоустройством выпускников, из-за которого миллионы молодых людей с трудом находят работу.

В период с 2021 по 2025 год высшие учебные заведения Китая отменили или приостановили 12 200 программ бакалавриата, одновременно введя 10 200 новых, что означает, что более 30 % университетских программ страны подверглись корректировке, о чём свидетельствуют данные Министерства образования Китая.

Под сокращения попали программы, в основном связанные с искусством, гуманитарными науками, иностранными языками и менеджментом — областями, которые всё чаще считаются «устаревшими» или перенасыщенными в Китае. Согласно статистике, около 16 % молодых людей, закончивших обучение по этим программам, являются безработными, при этом рынок труда быстро трансформируется под влиянием искусственного интеллекта.

Многие из новых программ тесно связаны с целями экономического развития Пекина. Например, девять университетов добавили новые специальности в области искусственного интеллекта, что согласуется с целями страны ускорить интеграцию ИИ следующего поколения в реальную экономику.

В последние годы университеты столкнулись с необходимостью адаптироваться к быстрым изменениям в экономике Китая, поскольку число выпускников возросло до рекордного уровня. Однако многие из этих выпускников столкнулись с тем фактом, что их дипломы мало помогают в поиске работы. Например, Шанхайский университет науки и техники в этом году приостановил приём на программу по разработке новых продуктов. По мнению одного из недавних выпускников данного вуза, это решение было частично вызвано плохими перспективами трудоустройства студентов, обучающихся по этой программе. «Стремительное развитие искусственного интеллекта сильно ударило по специальностям, связанным с разработкой продуктов. Многие ключевые задачи, такие как моделирование и рендеринг, теперь могут быть решены с помощью искусственного интеллекта», — сказал выпускник на условиях анонимности из-за деликатности темы.

Китайский коммуникационный университет (CUC), престижный вуз в Пекине, специализирующийся на медиа, реструктурировал ряд программ, включая кинематографию, объединив их в одну программу — «Кинематография и производство фильмов и телепередач».

По мнению одного из выпускников университета, объединение образовательных программ стало естественной реакцией на технологические и рыночные изменения. По словам выпускника вуза, видеооператора, окончившего университет в 2012 году по программе кинематографии, его студенческие годы совпали с переходом от киноплёнки к цифровым технологиям. «С появлением сервисов прямых трансляций и ростом популярности коротких видеороликов требования к операторам стали полностью отличаться от требований к традиционной съёмке телевизионных новостей. Поэтому изменения в образовании абсолютно необходимы», — отметил он.