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Apple объяснила почему обновление Siri в iOS 27 заняло так много времени

Apple дала официальное объяснение, почему выход обновлённой версии голосового помощника Siri с функциями искусственного интеллекта в составе iOS 27 занял больше времени, чем ожидалось. Детали привёл руководитель направления Siri Майк Роквелл (Mike Rockwell) на технической сессии для прессы после мероприятия WWDC.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как сообщает 9to5Mac, в компании объяснили задержку масштабного обновления голосового помощника Siri в операционной системе iOS 27 решением полностью переработать архитектуру сервиса. Вместо выпуска промежуточной версии с частичным внедрением искусственного интеллекта, Apple вернулась к исходной точке, создав ИИ-ассистента с нуля для интеграции современных языковых моделей и расширения его возможностей.

Новая версия получила собственное приложение, мультимодальность и встроенную систему приватности, что потребовало значительно более глубоких изменений, чем планировалось изначально. Обновлённый помощник теперь получил единый интерфейс на всех устройствах экосистемы Apple: iPhone, iPad, Mac, Watch, Vision Pro, а также в CarPlay и AirPods. По словам Роквелла, наличие единообразной версии Siri на разных платформах было для компании приоритетом и полная перестройка архитектуры позволила добиться этой унификации.

«Мы вернулись и перестроили Siri с нуля, в буквальном смысле, разобрали её до основания, заново создали, опираясь на невероятные модели. Это позволило нам создать значительно более функциональную Siri, имеющую собственное приложение и доступную на всех ваших платформах, что для нас действительно важно...», — сказал Роквелл.

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Теги: apple, siri, ios 27, ии
apple, siri, ios 27, ии
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