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Qualcomm интересуется покупкой стартапа Tenstorrent легендарного Джима Келлера за $10 млрд

Выход в сегмент ИИ-чипов ускоряется, когда крупный разработчик поглощает профильные стартапы — обычно такой подход применяла корпорация Intel. Теперь же, как отмечает Reuters со ссылкой на The Information, за активы Tenstorrent готова выложить от $8 до $10 млрд компания Qualcomm.

Источник изображения: Tenstorrent

Источник изображения: Tenstorrent

Переговоры между компаниями уже ведутся, как отмечает источник. Стороны не предоставили Reuters комментариев на момент подготовки материала к публикации. Для Qualcomm покупка Tenstorrent стала бы хорошей возможностью диверсифицировать бизнес, поскольку высокая зависимость от сегмента смартфонов не даёт первой из компаний прежних темпов роста, а в текущем году вообще грозит падением профильной выручки вслед за всем рынком данных устройств. Тем более, Tenstorrent разрабатывает ИИ-чипы серверного назначения, а этот сегмент рынка в условиях бума ИИ развивается очень бурно.

Основанный в 2016 году стартап Tenstorrent сейчас возглавляет Джим Келлер (Jim Keller) — один из самых известных разработчиков процессорных архитектур современности. Он успел приложить руку к разработке многих популярных семейств процессоров Intel, AMD, Apple и даже Tesla. Компания Tenstorrent специализируется на разработке ускорителей ИИ с архитектурой RISC-V. Келлер в одном из интервью признался, что выпуском чипов для Tenstorrent сейчас занимается тайваньская TSMC, но в будущем стартап может обратиться за подобными услугами к американской Intel. Стартап располагает представительствами в 20 странах мира. По мере масштабирования бизнеса Tenstorrent надеется охватить и сегмент рабочих станций стоимостью до $10 000, поэтому её продукция сможет стать массовой. Не исключено, что под крылом Qualcomm этот процесс пойдёт быстрее, но гарантировать заключение сделки с этой компанией пока никто не может.

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Теги: tenstorrent, qualcomm, risc-v, ии-чип
tenstorrent, qualcomm, risc-v, ии-чип
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