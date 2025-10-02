Сегодня 02 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники «Вас укачает от скорости развития ИИ»: T...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Вас укачает от скорости развития ИИ»: Tenstorrent готовит доступные ИИ-чипы, выпуском которых может заняться даже Intel

Канадский стартап Tenstorrent пытается вывести на рынок достаточное количество более доступных ускорителей вычислений. Его генеральным директором является легендарный американский инженер Джим Келлер (Jim Keller), который принимал участие в создании удачных серий процессоров Intel, AMD, Apple и Tesla. Он не скрывает, что в случае появления подходящих условий Tenstorrent может обратиться к Intel с заказом на выпуск чипов.

Источник изображения: Tenstorrent

Источник изображения: Tenstorrent

В данный момент политика Tenstorrent в этой сфере является «всеядной», поскольку семейство чипов Blackhole выпускает для неё по 6-нм технологии тайваньская TSMC. Находящиеся в разработке чипы Quasar будут выпускаться по 4-нм технологии южнокорейской Samsung Electronics. Первый из своих чипов Tenstorrent вообще получала от GlobalFoundries, которая применяла 12-нм технологию его изготовления.

Джим Келлер в интервью Nikkei Asian Review не скрывал, что Tenstorrent сейчас ведёт переговоры о выпуске своих чипов по 2-нм технологии с TSMC, Samsung и Rapidus. О сотрудничестве с молодым японским контрактным производителем чипов Tenstorrent объявляла ранее, но пока о сроках выпуска серийной продукции данного назначения говорить рано. Келлер пояснил, что между специалистами Rapidus и Tenstorrent налажено плотное техническое взаимодействие, результатами которого он на данный момент доволен. «Планы Rapidus весьма агрессивны», — отметил Келлер.

Говоря о возможности выпуска чипов Tenstorrent компанией Intel, глава канадского стартапа признался, что его бывший работодатель «всё ещё должен проделать немалую работу, чтобы предложить стабильный перспективный план в сфере освоения новых технологий». По словам Келлера, использование услуг нескольких контрактных производителей снижает определённые риски в части концентрации этих заказов в руках одного исполнителя. Подход с использованием чиплетной многокристальной компоновки позволяет Tenstorrent для каждой части чипа выбирать того контрактного производителя, который предлагает лучшие условия сотрудничества. Упаковывать кристаллы в единый чип компании помогает ASE Technology. В отличие от конкурентов, Tenstorrent делает ставку на архитектуру RISC-V.

В своём интервью японскому изданию Келлер также развеял опасения обывателей по поводу скорого насыщения рынка компонентов для ИИ. Пророчества о достижении предела возникают каждый месяц, по его словам, и на следующий месяц упоминавшиеся ранее ограничения успешно преодолеваются. «ИИ развивается так быстро, что вас будет укачивать», — иронично отметил Келлер. Для многих игроков рынка сейчас является проблемой ограничение в сфере объёмов поставок и себестоимость продукции. Как только эти проблемы будут решены, ИИ станет доступен для гораздо большего круга клиентов. Сама Tenstorrent с радостью будет обслуживать небольших клиентов.

Сейчас клиенты компании оформляют заказы на суммы от $1 млн до $10 млн, причём среди них есть и разработчики, весьма довольные производительностью рабочих станций за $10 000. Таких потребителей на рынке будет достаточно, и со временем это станет серьёзным бизнесом для Tenstorrent. Келлер также считает преувеличенной проблему дефицита кадров в отрасли ИИ. По его словам, нужно просто платить людям достойные деньги и создавать стимулирующую рабочую атмосферу в компании. Мотивация сотрудников определяется не только деньгами, но и моральным удовлетворением, про это важно не забывать.

Сейчас у Tenstorrent есть 20 офисов в разных странах мира, включая США, Канаду, Японию, Индию и Польшу. В последней компании удалось привлечь на работу 25 специалистов всего за полтора месяца. В Японии компания собирается нанять ещё 100 человек. «На планете живёт 8 миллиардов человек. Многие из них достаточно умны для того, чтобы выполнять любую работу», — охарактеризовал ситуацию глава Tenstorrent.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Rapidus запустит самое быстрое в мире производство 2-нм чипов — от проекта до кристалла всего за две недели
Rapidus выпустила первый 2-нм транзистор в Японии
Японская Rapidus надеется наладить выпуск 2-нм чипов для Apple и Google
OpenAI теперь стоит $500 млрд — компания продала акций на $6,6 млрд
Новые ПК-процессоры Qualcomm построены на передовой архитектуре Arm v9 — несмотря на судебные споры
Акции SK hynix достигли 25-летнего максимума на новости о присоединении к мегапроекту Stargate
Теги: tenstorrent, rapidus, intel, производство микросхем, джим келлер
tenstorrent, rapidus, intel, производство микросхем, джим келлер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft представила кроксы в стиле Windows XP — но купить их будет непросто
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем
У Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six теперь новый дом, которым частично владеет Tencent — Ubisoft представила Vantage Studios
«Это должно стать каноном»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion, каким его задумывала Bethesda
Windows 7 набирает популярность — пользователи не хотят переходить на Windows 11 после Windows 10
«Выживательное» приключение The Last Caretaker о спасающем человечество роботе получило дату релиза в раннем доступе 2 ч.
Разработчики Moonlighter 2: The Endless Vault решили, что в октябре и так выходит слишком много игр — сиквел получил новую дату релиза 3 ч.
Анонсирован Hellreaper — роглайк-экшен про Жнеца Ада и котиков 3 ч.
Альтман предупредил: ИИ может случайно захватить мир не взломав ни одной системы 11 ч.
В Steam вышла демоверсия олдскульного боевика Marvel Cosmic Invasion от создателей Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge 13 ч.
На фоне очередного подорожания в Game Pass Ultimate добавили более 45 игр, включая Hogwarts Legacy — полный список новинок 13 ч.
Microsoft обновила иконки Office — они стали объёмнее и красочнее 15 ч.
Подписка Microsoft 365 Premium теперь доступна всем — Office, GPT-5 и другие ИИ-функции за $20 в месяц 15 ч.
«Тектонический сдвиг»: у Microsoft появится второй гендир — текущий сосредоточится на технических вопросах 16 ч.
«Любим вас больше, чем банкомат — деньги»: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit достиг новой вершины продаж 16 ч.
Huawei представила смартфон Nova 14i на чипе Qualcomm — раньше он уже выходил под именами Enjoy 60x и Nova Y91 12 мин.
«Вас укачает от скорости развития ИИ»: Tenstorrent готовит доступные ИИ-чипы, выпуском которых может заняться даже Intel 20 мин.
OpenAI теперь стоит $500 млрд — компания продала акций на $6,6 млрд 2 ч.
Cerebras привлекла $1,1 млрд инвестиций, получив оценку более $8 млрд 2 ч.
Новые ПК-процессоры Qualcomm построены на передовой архитектуре Arm v9 — несмотря на судебные споры 3 ч.
Акции SK hynix достигли 25-летнего максимума на новости о присоединении к мегапроекту Stargate 4 ч.
Клиентом производственного подразделения Intel может стать AMD — акции Intel скакнули вверх на 7 % 4 ч.
Qualcomm заявила о «полной победе» над Arm в лицензионном споре по делу Nuvia 5 ч.
Apple поставила разработку облегчённой AR-гарнитуры Vision Pro на паузу ради создания умных очков 6 ч.
Моддер из Австралии превратила Lego Game Boy в работающую консоль 7 ч.