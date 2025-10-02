«Вас укачает от скорости развития ИИ»: Tenstorrent готовит доступные ИИ-чипы, выпуском которых может заняться даже Intel

Канадский стартап Tenstorrent пытается вывести на рынок достаточное количество более доступных ускорителей вычислений. Его генеральным директором является легендарный американский инженер Джим Келлер (Jim Keller), который принимал участие в создании удачных серий процессоров Intel, AMD, Apple и Tesla. Он не скрывает, что в случае появления подходящих условий Tenstorrent может обратиться к Intel с заказом на выпуск чипов.

В данный момент политика Tenstorrent в этой сфере является «всеядной», поскольку семейство чипов Blackhole выпускает для неё по 6-нм технологии тайваньская TSMC. Находящиеся в разработке чипы Quasar будут выпускаться по 4-нм технологии южнокорейской Samsung Electronics. Первый из своих чипов Tenstorrent вообще получала от GlobalFoundries, которая применяла 12-нм технологию его изготовления.

Джим Келлер в интервью Nikkei Asian Review не скрывал, что Tenstorrent сейчас ведёт переговоры о выпуске своих чипов по 2-нм технологии с TSMC, Samsung и Rapidus. О сотрудничестве с молодым японским контрактным производителем чипов Tenstorrent объявляла ранее, но пока о сроках выпуска серийной продукции данного назначения говорить рано. Келлер пояснил, что между специалистами Rapidus и Tenstorrent налажено плотное техническое взаимодействие, результатами которого он на данный момент доволен. «Планы Rapidus весьма агрессивны», — отметил Келлер.

Говоря о возможности выпуска чипов Tenstorrent компанией Intel, глава канадского стартапа признался, что его бывший работодатель «всё ещё должен проделать немалую работу, чтобы предложить стабильный перспективный план в сфере освоения новых технологий». По словам Келлера, использование услуг нескольких контрактных производителей снижает определённые риски в части концентрации этих заказов в руках одного исполнителя. Подход с использованием чиплетной многокристальной компоновки позволяет Tenstorrent для каждой части чипа выбирать того контрактного производителя, который предлагает лучшие условия сотрудничества. Упаковывать кристаллы в единый чип компании помогает ASE Technology. В отличие от конкурентов, Tenstorrent делает ставку на архитектуру RISC-V.

В своём интервью японскому изданию Келлер также развеял опасения обывателей по поводу скорого насыщения рынка компонентов для ИИ. Пророчества о достижении предела возникают каждый месяц, по его словам, и на следующий месяц упоминавшиеся ранее ограничения успешно преодолеваются. «ИИ развивается так быстро, что вас будет укачивать», — иронично отметил Келлер. Для многих игроков рынка сейчас является проблемой ограничение в сфере объёмов поставок и себестоимость продукции. Как только эти проблемы будут решены, ИИ станет доступен для гораздо большего круга клиентов. Сама Tenstorrent с радостью будет обслуживать небольших клиентов.

Сейчас клиенты компании оформляют заказы на суммы от $1 млн до $10 млн, причём среди них есть и разработчики, весьма довольные производительностью рабочих станций за $10 000. Таких потребителей на рынке будет достаточно, и со временем это станет серьёзным бизнесом для Tenstorrent. Келлер также считает преувеличенной проблему дефицита кадров в отрасли ИИ. По его словам, нужно просто платить людям достойные деньги и создавать стимулирующую рабочую атмосферу в компании. Мотивация сотрудников определяется не только деньгами, но и моральным удовлетворением, про это важно не забывать.

Сейчас у Tenstorrent есть 20 офисов в разных странах мира, включая США, Канаду, Японию, Индию и Польшу. В последней компании удалось привлечь на работу 25 специалистов всего за полтора месяца. В Японии компания собирается нанять ещё 100 человек. «На планете живёт 8 миллиардов человек. Многие из них достаточно умны для того, чтобы выполнять любую работу», — охарактеризовал ситуацию глава Tenstorrent.