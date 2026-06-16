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Xbox закроет студию Compulsion Games и продолжит увольнять топ-менеджеров в рамках «перезагрузки»

Xbox продолжает серию кадровых и структурных перестановок. Вслед за предупреждением о «перезагрузке» подразделения последовало закрытие студии Compulsion Games, а также подтверждение об уходе двух руководителей игрового направления, включая главу Xbox Game Studios Крейга Дункана (Craig Duncan).

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Предпосылкой к текущим изменениям послужил внутренний меморандум, разосланный сотрудникам на прошлой неделе главой Xbox Ашей Шармой (Asha Sharma) и содержавший предупреждение о грядущей «перезагрузке», сопровождаемой ожидаемыми сокращениями. В этом документе, как сообщает издание Kotaku, руководство признало, что студийная система оказалась «перегруженной», а ключевые франшизы, несмотря на их потенциал, не получали достаточного финансирования, чтобы быть конкурентоспособными. Одновременно с этим в меморандуме подчёркивалась критическая важность стабильного потока эксклюзивных проектов, как собственных, так и от сторонних партнёров. Но это требует, в свою очередь, пересмотра инвестиционных приоритетов на ближайшую пятилетку.

С момента своего назначения в феврале Шарма уже провела ряд значимых шагов, включая снижение цены на подписку Xbox Game Pass и закрепление за проектами Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution статуса консольных эксклюзивов, однако, судя по содержанию служебной записки, эти меры не исчерпывают намеченного курса. В мае Шарма также произвела реорганизацию команды с привлечением к работе нескольких топ-менеджеров из прежней команды CoreAI компании Microsoft, с которыми она сотрудничала ранее.

Дополнительным подтверждением внутреннего движения стали кадровые потери в высшем звене. Помимо Крейга Дункана свой пост покинула Луиза Коннор (Louise O’Connor), являющаяся начальником штаба Xbox Game Studios. Сам Дункан, занимавший ранее пост руководителя студии Rare, перешёл на текущую должность в октябре 2024 года, проработав в Game Studios менее полугода.

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Теги: xbox, игры
xbox, игры
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