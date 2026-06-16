Чистые убытки OpenAI выросли в восемь раз в прошлом году и достигли $38,5 млрд

Многие стартапы длительное время остаются убыточными, но OpenAI с такой скоростью наращивает свои затраты, что разрыв между выручкой и убытками растёт пугающими темпами. По итогам прошлого года компания выручила всего $13,05 млрд, а её чистые убытки достигли $38,5 млрд.

Об этом стало известно из официальных финансовых документов, на которые ссылаются ресурсы Financial Times и Where’s You Ed At. Приводится и отчётность стартапа за 2024 год, позволяя понять динамику изменения показателей OpenAI. По итогам 2024 года компания выручила $3,7 млрд, при этом чистые убытки ограничились $5,09 млрд. На исследования и разработки за период было направлено $7,81 млрд, а в совокупности с прочими расходами сумма выросла до $12,48 млрд. Операционные убытки составили $8,78 млрд, и только отнесение их части на капитал неконтролирующих акционеров позволило сократить чистые убытки до $5,09 млрд.

Итоги 2025 года в целом иллюстрируют развитие бизнеса OpenAI, но вместе с выручкой ($13,07 млрд) выросли и чистые убытки — до $38,53 млрд, причём их исходная сумма достигла $60,35 млрд, просто не вся она была отнесена на баланс компании. Так называемая «себестоимость выручки» выросла с $2,65 до $7,5 млрд по сравнению с 2024 годом. Расходы на исследования и разработки достигли $19,18 млрд, маркетинговые расходы выросли более чем в пять раз до $5,73 млрд. Общая сумма затрат достигла $34 млрд, операционные убытки составили $20,92 млрд. К концу года компания подошла с активами на сумму $50 млрд, примерно половина из них номинировалась в денежных средствах.

В 2025 году SoftBank выплатила OpenAI $867 млн за предоставление услуг, в случае с Microsoft сумма выплаты составила $303 млн. Сама OpenAI заплатила Microsoft весомые $10,59 млрд за услуги в сфере разработки и исследований. Скорее всего, эти затраты были связаны с обучением ИИ-моделей OpenAI на аппаратной инфраструктуре Microsoft. В общей сложности, последняя получила от OpenAI в прошлом году $17,2 млрд. По состоянию на конец года задолженность OpenAI перед Microsoft достигала $3,64 млрд. Операционные убытки в размере $38,5 млрд по итогам прошлого года — это не тот показатель, который позволяет OpenAI хвастать перед инвесторами в ожидании IPO. Не исключено, что финансовая отчётность стартапа скрывает ещё немало информации, заставляющей вернуться к рассуждениям на тему «ИИ-пузыря».