Одна голова хорошо, а две лучше: руководитель Treyarch покинул студию после 22 лет работы над Call of Duty

Принадлежащая американскому издательству Activision (является частью Xbox) калифорнийская студия Treyarch, известная по играм серии военных шутеров Call of Duty, осталась без руководителя.

Официальный микроблог Treyarch сообщил, что спустя «22 экстраординарных года» работы ради «следующей главы» своей жизни студию покидает её руководитель Марк Гордон (Mark Gordon).

Гордон присоединился к Treyarch ещё весной 2005 года в качестве технического директора, а до должности главы студии дослужился в ноябре 2016-го, то есть без малого 10 лет назад.

Treyarch подчеркнула, что вклад Гордона во франшизу Call of Duty неизмерим. Специалист успел поработать над Call of Duty 2: Big Red One, Call of Duty 3, Call of Duty: World at War и всей подсерией Black Ops.

Место Гордона займут сразу два человека: умудрённые опытом Кевин Хендриксон (Kevin Hendrickson) и Йель Миллер (Yale Miller). Оба занимали руководящие должности в Treyarch на протяжении более десяти лет.

«От всех нас в студии: спасибо, Марк, за твоё руководство, дружбу и все твои достижения, которые сделали Treyarch столь замечательным местом [работы] и домом», — гласит обращение студии.

Ранее об уходе из Xbox объявили босс Xbox Game Studios Крейг Дункан (Craig Duncan) и глава штаба объединения Луиза Коннор (Louise O’Connor). В игровом подразделении Microsoft назревают массовые увольнения.