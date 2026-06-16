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Double Fine, Ninja Theory и другие студии Xbox тоже оказались под угрозой закрытия, но продолжают борьбу за выживание

Анонсированная на прошлой неделе гендиректором Xbox Ашей Шармой (Asha Sharma) перезагрузка рискует обернуться для американского платформодержателя закрытием сразу нескольких видных игровых студий.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Напомним, накануне издание Kotaku сообщило, что под угрозой закрытия оказалась канадская студия Compulsion Games (Contrast, We Happy Few, South of Midnight), однако это далеко не полный список потенциальных жертв.

Как доложил репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) со ссылкой на своих информаторов, дамоклов меч навис также над американской Double Fine Productions (Psychonauts 2), британской Ninja Theory (серия Hellblade) и не только.

Double Fine и Ninja Theory стали частью Xbox в 2018 году

Double Fine и Ninja Theory стали частью Xbox в 2018 году

По данным Шрайера, руководство Compulsion Games, Double Fine и Ninja Theory ведёт активные переговоры с Xbox насчёт выкупа независимого статуса. Вне зависимости от результата ожидаются массовые увольнения.

Издание The Verge утверждает, что сотрудников Ninja Theory уже уведомили о закрытии студии, однако начальство надеется найти покупателя. На прошедшей Xbox Game Showcase 2026 коллектив представил новую игру — экшен Senua.

Судьба Senua может оказаться под угрозой

Судьба Senua может оказаться под угрозой

Шрайер подчеркнул, что запланированные сокращения будут анонсированы после 30 июня, когда закончится фискальный год Microsoft: «Можно смело утверждать, что Xbox в июле будет очень сильно отличаться от Xbox в июне».

Накануне об уходе из Xbox объявили босс Xbox Game Studios Крейг Дункан (Craig Duncan) и глава штаба объединения Луиза Коннор (Louise O’Connor). В обращении к сотрудникам Шарма назвала систему внутренних студий перегруженной.

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Теги: double fine productions, ninja theory, microsoft gaming, xbox, увольнения
double fine productions, ninja theory, microsoft gaming, xbox, увольнения
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