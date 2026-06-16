Mobileye в следующем году запустит собственный сервис роботакси в США

До сих пор дочерняя компания Intel — израильский разработчик систем автопилота Mobileye, в проектах по выводу на рынок роботакси участвовал преимущественно в роли технологического партнёра профильных игроков. На этой неделе компания неожиданно заявила о наличии у неё намерений выйти на американский рынок роботакси с собственным сервисом в следующем году.

На первом этапе, как сообщает Reuters, в крупном городе США будут выведены на линию около 100 беспилотных такси, но в течение пяти последующих лет их парк может увеличиться до 17 000 штук. Конкурентами Mobileye в данном случае выступят Waymo (Alphabet), Tesla и Zoox (Amazon), не говоря уже о более мелких игроках. Генеральный директор Амнон Шашуа (Amnon Shashua) пояснил: «Эксплуатация нашего собственного сервиса позволяет ускорить внедрение, получить непосредственный практический опыт, а также продемонстрировать полный потенциал автономной мобильности».

Для реализации плана по запуску собственной службы роботакси Mobileye объединит усилия подразделения Drive, которое отвечает за разработку систем активной помощи водителю, и подразделения Moovit, которое отвечает за обработку картографических данных, построение маршрутов и взаимодействие с глобальной сетью клиентов. Mobileye сама будет управлять бизнесом роботакси, но продолжит опираться на продукцию сторонних автопроизводителей, не пытаясь самостоятельно выпускать необходимые транспортные средства. Соответственно, от поддержки существующих клиентов и партнёров Mobileye в свете запуска собственной службы роботакси тоже не откажется.

Известный за океаном агрегатор Lyft ещё в прошлом году объявил о намерениях запустить фирменный сервис беспилотных такси в Далласе до конца 2026 года, в качестве поставщика компонентов автопилота и сопутствующего ПО как раз будет выступать Mobileye.