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AMD поглотила стартап MEXT,разрабатывающий технологии кеширования данных в NAND

Дефицит памяти, который ударил почти по всем сегментам экономики, был спровоцирован бурным развитием систем искусственного интеллекта. Производители памяти не спешат наращивать производственные мощности, их планы в этой сфере растянуты на несколько лет, а пока нехватку ресурсов помогут пережить технологии оптимизации работы с памятью. AMD скоро заполучит одну из них благодаря покупке стартапа MEXT.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

О сделке между компаниями было объявлено на этой неделе, хотя финансовая сторона вопроса не обсуждается. MEXT занимается разработкой предиктивного обращения к памяти типа NAND, в которой хранятся наиболее часто используемые данные в качестве своего рода кеша, перемещаемого порциями из DRAM и обратно. Такой подход позволяет NAND вести себя наподобие DRAM, поднимая быстродействие подсистемы памяти без физического увеличения объёма последней. AMD надеется, что такой метод оптимизации работы с памятью снизит расходы на вычислительную инфраструктуру и позволит клиентам более гибко распоряжаться имеющимися аппаратными ресурсами.

Технологии MEXT будут интегрированы в предложения AMD для серверного сегмента. Разработчики стартапа перейдут в штат AMD после оформления сделки по его поглощению. С учётом актуальности проблемы нехватки памяти подобное приобретение AMD можно назвать весьма своевременным и полезным.

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Теги: amd, стартап, nand, dram, mext
amd, стартап, nand, dram, mext
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