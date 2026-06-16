Qualcomm представила процессор Snapdragon Reality Elite для умных очков, AR- и XR-гарнитур

На выставке Augmented World Expo (AWE) компания Qualcomm представила процессор Snapdragon Reality Elite, предназначенный для носимых устройств дополненной (AR) и смешанной (XR) реальности нового поколения. По словам компании, новая платформа позволит сделать эти устройства более компактными.

Snapdragon Reality Elite поддерживает разрешение до 4,4K для каждого глаза при частоте 90 кадров в секунду, что является небольшим улучшением по сравнению с процессорами серии Snapdragon XR2+ Gen 2. По словам Qualcomm, новый чип обеспечит более высокое качество изображения и меньшую задержку. Новый процессор также значительно энергоэффективнее предшественника. Qualcomm заявляет, что время автономной работы устройства на базе этого процессора увеличивается до 20 %, при этом температура остаётся до 12 градусов Цельсия ниже по сравнению с XR2+ Gen 2.

Qualcomm заявляет, что процессор обеспечивает «на 60 % более высокую производительность графики, до 30 % более высокую производительность CPU и до 160 % более высокую производительность NPU». В совокупности это позволяет создавать более компактные и эффективные устройства на его основе без ущерба для быстродействия. Это также означает, что устройства на его основе будут готовы к локальному использованию более продвинутых функций ИИ, например для создания фотореалистичных аватаров и управления агентными ИИ.

До этого момента процессоры Qualcomm для AR- и VR-устройств имели маркировку XR. Последним таким чипом был XR2+ Gen 2, использующийся в гарнитуре Samsung Galaxy XR стоимостью $1800. С выпуском Snapdragon Reality Elite компания провела небольшой ребрендинг. Теперь это самый мощный процессор Qualcomm для VR-, AR- и XR-устройств. По словам Мэтью Дехамера (Matthew DeHamer), директора по маркетингу продукции Qualcomm, новейший чип представляет собой «новую фазу» для предложений компании в области смешанной реальности, с большим упором на «прозрачные» устройства, а также на функции, основанные на генеративном искусственном интеллекте.

По данным Qualcomm, Snapdragon Reality Elite можно использовать как в автономных устройствах, так и в составе продуктов, которые используют проводное соединение через отдельный вычислительный модуль. Первое анонсированное устройство на базе Snapdragon Reality Elite, XR-очки Xreal Aura, относится к последней категории.

Помимо Snapdragon Reality Elite компания Qualcomm также представила новую OEM-платформу для умных очков. Она получила название START (Scalable Turnkey AI Ready Toolkit, что можно перевести как «масштабируемый готовый к использованию набор инструментов для ИИ») и предназначена для производителей, которые хоте ли бы выпустить модели очков или другие носимые устройства с поддержкой ИИ. Пакет START состоит из выделенного модуля, оснащенного чипом Qualcomm AR1+, а также интегрированного программного обеспечения, включающего в том числе сопутствующие приложения для iOS и Android.

Также Qualcomm при поддержке нескольких производителей компонентов работает над созданием на платформе START нескольких продуктов. Предложения будут включать решения в виде оправ с аудиовозможностями, а также полноценные очки со встроенными дисплеями. Бренды, выпускающие умные очки, смогут выбрать один из этих готовых дизайнов и доработать его в соответствии со своими потребностями.

Первым партнёром Qualcomm в рамках проекта START стала британская компания Inspecs, которой принадлежит ряд брендов очков, таких как O'Neill, Barbour и Superdry. Компания пока не анонсировала никаких конкретных новых продуктов в категории умных очков, но нетрудно представить, что START позволит гораздо большему числу компаний, производящих такую продукцию, начать экспериментировать с функциями, работающими на основе искусственного интеллекта.