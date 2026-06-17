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Китайские DeepSeek и CXMT увернулись от попадания в чёрный список Минторга США

Ограничения на взаимодействие с теми или иными иностранными компаниями в США диктуются разными ведомствами, но Министерство торговли воздержалось, вопреки опасениям, от включения в свой «чёрный список» китайских DeepSeek, CXMT и в общей сложности более чем 100 других компаний из КНР.

Источник изображения: Unsplash, Sollen Feyissa

Источник изображения: Unsplash, Sollen Feyissa

Об этом сообщило накануне агентство Reuters, которое объяснило подобную осторожность нежеланием властей США обострять взаимоотношения с Китаем. Кандидаты из числа китайских компаний на включение в новую редакцию перечня были отобраны межведомственной комиссией ещё в прошлом году, но последнее слово оставалось именно за внешнеторговым ведомством США.

К китайской DeepSeek у властей США накопилось немало претензий. Её подозревают не только в нелегальном получении доступа к американским ускорителям вычислений, но и в использовании разработок Anthropic и OpenAI для создания схожих ИИ-моделей. Кроме того, в эту копилку добавился и традиционный фактор подозрений в содействии DeepSeek китайским военным и спецслужбам.

Китайский производитель памяти CXMT был уличён в содействии китайским военным ещё при президенте Байдене, а действующая администрация США рассматривала возможность введения санкций против этой компании на протяжении более чем полутора лет. Если бы экспортные ограничения по линии Министерства торговли США в отношении указанных китайских компаний вступили в силу, то любое сотрудничество с ними со стороны американских юридических лиц потребовало бы получения специальной лицензии, которую на практике было бы практически нереально оформить. «Чёрный список» в последний раз обновлялся Министерством торговли США в октябре прошлого года, пауза стала самой продолжительной за последние десять с лишним лет.

Предполагалось, что этот список может пополниться теми китайскими компаниями, которые снабжают своей продукцией вооружённые силы КНР и могут поставлять соответствующее оборудование в Россию, а также снабжать китайские университеты санкционными ускорителями вычислений Nvidia. С конца прошлого года руководство американского министерства предпочло не обострять напряжённость во взаимоотношениях с Китаем. Считается, что это даже немного упростило китайским компаниям процесс закупки американских ускорителей вычислений. Не менее 75 китайских компаний и организаций были предварительно отобраны для включения в новую редакцию списка, но она так и не была опубликована с осени прошлого года.

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Теги: сша, санкции, чёрный список, deepseek, cxmt
сша, санкции, чёрный список, deepseek, cxmt
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