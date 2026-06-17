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Коммунистическая молодёжь Китая похвасталась актуальными продажами Black Myth: Wukong

Нашумевший фэнтезийный ролевой боевик Black Myth: Wukong стал для китайской студии Game Science большим успехом. Об очередной вехе продаж игры рассказал Коммунистический союз молодёжи Китая.

Источник изображения: Steam (Balerion)

Источник изображения: Steam (Balerion)

Напомним, продажи Black Myth: Wukong за три дня с релиза превысили 10 миллионов копий, по итогам первого месяца составили внушительные 20 миллионов, а спустя полгода достигли 25 миллионов.

Согласно недавнему документу центрального комитета Коммунистического союза молодёжи Китая, Black Myth: Wukong разошлась по миру в количестве 30 млн единиц. Вершина покорилась игре спустя год и девять месяцев после премьеры.

Для сравнения: популярный ролевой экшен с открытым миром Elden Ring от Bandai Namco и FromSoftware прошлой весной тоже достиг 30 млн проданных копий, но по итогам более трёх лет с выхода.

Источник изображения: Steam (LVVrunner)

Источник изображения: Steam (LVVrunner)

Как отмечают в Коммунистическом союзе молодёжи Китая, Black Myth: Wukong разрушила стереотип о том, что китайские однопользовательские игры пользуются популярностью в основном на родине.

По данным организации, более половина продаж Black Myth: Wukong пришлась на зарубежные рынки. Самой востребованной оказалась версия для ПК (в частности, Steam), но на PS5 игра тоже показала «впечатляющие» результаты.

Black Myth: Wukong вышла 20 августа 2024 года на PC (Steam, EGS, WePlay) и PS5, а спустя 12 месяцев добралась до Xbox Series X и S. Игра уже заработала на продолжение — Black Myth: Zhong Kui представили прошлым летом.

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Теги: black myth: wukong, game science, ролевой экшен, продажи игр
black myth: wukong, game science, ролевой экшен, продажи игр
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