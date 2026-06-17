ИИ и массовые увольнения довели моральный дух сотрудников Meta✴ до исторического минимума

В Meta✴ царит крайне напряжённая атмосфера в связи с недавними массовыми увольнениями и инициативами компании в области ИИ, вызвавшими недовольство у сотрудников с многолетним стажем. Об этом заявил технический директор Meta✴ Эндрю «Боз» Босворт (Andrew «Boz» Bosworth), отметивший, что моральный дух в компании находится на рекордно низком уровне.

Моральный дух «может быть, не самый низкий за 20 лет работы здесь, но, вероятно, он находится на очень низком уровне. Он определённо находится на очень низком уровне», — сообщил, по данным ресурса Business Insider, Босворт во время внутреннего чата «Вторники с Бозом», прошедшего 2 июня.

По его словам, хуже всего было, когда разразился скандал с Cambridge Analytica, использовавшей данные миллионов пользователей Facebook✴ без их согласия для таргетирования избирателей во время выборов 2016 года. Но и сейчас моральный дух «вероятно, один из худших за всю историю».

В прошлом месяце Meta✴ уволила 10 % персонала, сославшись на необходимость компенсировать огромные инвестиции в ИИ-проекты. Ещё примерно 10 % сотрудников были переведены на обучение ИИ-моделей, что некоторые из них назвали «принудительным призывом», характеризуя эту работу в основном как разметку данных для ИИ.

Реагируя на ситуацию, Meta✴ начала предпринимать шаги для улучшения морального духа. В понедельник Босворт разослал сотрудникам служебную записку, в которой выразил надежду «возродить лучшие черты культуры», отметив, что компания должна оказывать сотрудникам поддержку, «чтобы они делали всё правильно в долгосрочной перспективе, включая принятие разумных рисков, когда того требует ситуация, и чтобы их за это признавали».

Босворт также сообщил, что Meta✴ обязуется обеспечивать прозрачность со стороны руководства в вопросах личного и карьерного развития своих сотрудников.

Кроме того, по данным Wired, Meta✴ позволит сотрудникам, переведенным в рабочую группу по ИИ, подавать заявки на переход на другие должности внутри компании, а также увеличит бюджеты на поездки, мероприятия и офисные перекусы.