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ИИ и массовые увольнения довели моральный дух сотрудников Meta✴ до исторического минимума

В Meta царит крайне напряжённая атмосфера в связи с недавними массовыми увольнениями и инициативами компании в области ИИ, вызвавшими недовольство у сотрудников с многолетним стажем. Об этом заявил технический директор Meta Эндрю «Боз» Босворт (Andrew «Boz» Bosworth), отметивший, что моральный дух в компании находится на рекордно низком уровне.

Источник изображения: Israel Andrade/unsplash.com

Источник изображения: Israel Andrade/unsplash.com

Моральный дух «может быть, не самый низкий за 20 лет работы здесь, но, вероятно, он находится на очень низком уровне. Он определённо находится на очень низком уровне», — сообщил, по данным ресурса Business Insider, Босворт во время внутреннего чата «Вторники с Бозом», прошедшего 2 июня.

По его словам, хуже всего было, когда разразился скандал с Cambridge Analytica, использовавшей данные миллионов пользователей Facebook без их согласия для таргетирования избирателей во время выборов 2016 года. Но и сейчас моральный дух «вероятно, один из худших за всю историю».

В прошлом месяце Meta уволила 10 % персонала, сославшись на необходимость компенсировать огромные инвестиции в ИИ-проекты. Ещё примерно 10 % сотрудников были переведены на обучение ИИ-моделей, что некоторые из них назвали «принудительным призывом», характеризуя эту работу в основном как разметку данных для ИИ.

Реагируя на ситуацию, Meta начала предпринимать шаги для улучшения морального духа. В понедельник Босворт разослал сотрудникам служебную записку, в которой выразил надежду «возродить лучшие черты культуры», отметив, что компания должна оказывать сотрудникам поддержку, «чтобы они делали всё правильно в долгосрочной перспективе, включая принятие разумных рисков, когда того требует ситуация, и чтобы их за это признавали».

Босворт также сообщил, что Meta обязуется обеспечивать прозрачность со стороны руководства в вопросах личного и карьерного развития своих сотрудников.

Кроме того, по данным Wired, Meta позволит сотрудникам, переведенным в рабочую группу по ИИ, подавать заявки на переход на другие должности внутри компании, а также увеличит бюджеты на поездки, мероприятия и офисные перекусы.

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Теги: me, ff, ии
me, ff, ии
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