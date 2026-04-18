Meta✴ уволит почти 10 % штата ради перестройки вокруг ИИ и роста эффективности

Meta сократит около 8000 сотрудников — почти 10 % всего штата компании — 20 мая 2026 года. За первой волной увольнений последуют новые сокращения во II полугодии, сроки и масштаб которых пока не определены. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) перестраивает компанию вокруг ИИ, жертвуя тысячами рабочих мест ради роста эффективности бизнеса.

Источник изображения: Copilot

Источник изображения: Copilot

Три источника, осведомлённых о планах компании, сообщили изданию Reuters о дате первой волны увольнений. Параметры сокращений во II полугодии руководство скорректирует с учётом развития возможностей ИИ. Месяцем ранее Reuters сообщало, что компания рассматривает сокращение 20 % и более персонала по всему миру. По состоянию на 31 декабря 2025 года в штате Meta числилось около 79000 человек.

Нынешние увольнения — это крупнейшие в истории компании со времён реорганизации конца 2022 — начала 2023 года, получившей внутреннее название «год эффективности», когда было ликвидировано около 21000 рабочих мест. Тогда акции Meta стремительно падали, а компания исправляла последствия прогнозов роста, сформированных в условиях пандемии COVID-19.

Сегодня финансовое положение Meta принципиально иное. В 2025 году компания получила выручку свыше $200 млрд и прибыль $60 млрд. Акции с начала 2026 года прибавили 3,68 %, хотя пока не достигают рекордной отметки лета 2025 года. Цукерберг вкладывает сотни миллиардов долларов в ИИ, добиваясь сокращения числа управленческих уровней и роста эффективности за счёт ИИ-инструментов в работе сотрудников.

Аналогичная тенденция охватывает весь американский технологический сектор. Amazon.com за последние несколько месяцев сократила 30000 служащих — почти 10 % сотрудников умственного труда. В феврале 2026 года компания в сфере финансовых технологий Block уволила почти половину штата. В обоих случаях руководство напрямую связало сокращения с повышением эффективности за счёт ИИ. По данным Layoffs.fyi, с начала 2026 года в технологическом секторе работы лишились 73212 человек — против 153000 за весь 2024 год.

Параллельно Meta реорганизовала подразделение Reality Labs и перевела инженеров из разных частей компании в новую структуру Applied AI с задачей ускорить разработку автономных программных систем на основе ИИ, способных писать код и самостоятельно выполнять сложные задачи. Часть сотрудников переведут в подразделение Meta Small Business, созданное в марте 2026 года.

Источник:

ии, me, увольнения, сокращения, рабочие места
