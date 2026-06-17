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CATL и Tencent стали инвесторами DeepSeek, но больше всех вложился основатель стартапа

Не только западные стартапы привлекают крупные суммы на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Как сообщает The Information, первая попытка китайской DeepSeek обратиться за финансированием к внешним источникам позволила этой компании привлечь $7,4 млрд и оценить свою капитализацию более чем в $50 млрд. Среди инвесторов оказались компании Tencent и CATL.

Источник изображения: Unsplash, Sollen Feyissa

Источник изображения: Unsplash, Sollen Feyissa

Структура сделки, как сообщает источник, была направлена на сохранение основателем и генеральным директором DeepSeek Ляном Вэньфэном (Liang Wenfeng) абсолютного контроля над своим детищем. По этой причине инвесторы формально вкладывались в капитал не самой DeepSeek, а контролируемой им партнёрской организации. Кроме того, продать свои доли в капитале этой структуры инвесторы не смогут на протяжении ближайших пяти лет. Исключением стал Национальный фонд инвестиций в ИИ-отрасль КНР, которому было позволено вложить $148 млн напрямую в капитал DeepSeek, а также в дальнейшем продать свою долю в любое время без ограничений. Кроме того, эта структура ещё и сохранила право голоса в управлении DeepSeek, в отличие от прочих внешних инвесторов.

Впрочем, в качестве привилегий для последних можно рассматривать сохранение доступа к подробной финансовой отчётности DeepSeek, а также право первоочередного участия в новых раундах финансирования. Непосредственно основатель компании внёс в её капитал дополнительные $3 млрд, что сделало его основным участником раунда. Tencent внесла $1,5 млрд, производитель тяговых батарей CATL внёс вдвое меньше, а ряд прочих инвесторов ограничились суммами по $444 млн. Сбор средств вёлся с апреля этого года. Основанная в 2023 году DeepSeek до этого не привлекала внешний капитал. Успех ИИ-модели R1 в начале 2025 года вызвал необходимость в более активном финансировании компании, поэтому ей пришлось обратиться к внешним инвесторам. Новые средства будут направлены не только на обучение ИИ-моделей и развитие вычислительной инфраструктуры, но и увеличение штата профильных специалистов.

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Теги: deepseek, финансы, инвестиции, ии
deepseek, финансы, инвестиции, ии
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