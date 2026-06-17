Китай проследит, как ИИ отнимает и создаёт рабочие места

Эксперты расходятся во мнении относительно способности искусственного интеллекта влиять на рынок труда как в положительном ключе, так и в отрицательном. Китайские власти такой неопределённостью явно довольствоваться не готовы, а потому попытаются разработать механизм оценки влияния данных технологий на занятость населения.

Государственный совет КНР, как отмечает Bloomberg, в ближайшие пять лет обязуется осуществлять мониторинг влияния технологий генеративного искусственного интеллекта на национальный рынок труда. Для этого будет проводиться регулярный опрос работодателей, проводиться профильные исследования и учитываться динамика появления новых рабочих мест или замещения определённых профессий.

Власти Китая в текущей пятилетке не стали ставить целей по количеству новых рабочих мест, которые будут созданы в городской среде КНР к 2030 году, хотя ранее подобные ориентиры регулярно назначали. Страна рассчитывает около 700 млн человек трудоспособного населения, поэтому его интересы государство старается защищать. В ближайшие пять лет сбор статистики по рынку труда в Китае углубится на всех уровнях, начиная от регионального и заканчивая отдельными компаниями. Критерии учёта станут более разнообразными. Для наделения трудящихся граждан новыми навыками при поддержке властей будут разрабатываться новые образовательные программы.

Автоматизация производства в КНР уже привела к тому, что в этом году почти 320 млн человек на местном рынке труда перейдут к гибкой занятости и работе в сфере доставки. На опасных производствах замена человека роботами будет только приветствоваться. ИИ поможет создавать новые профессии, как убеждено китайское правительство. В так называемой «платформенной экономике» власти призывают участников рынка обеспечивать прозрачность алгоритмов и соблюдение прав трудящихся, включая и уровень оплаты труда.