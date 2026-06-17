Возраст не помеха: спустя семь лет с релиза Devil May Cry 5 установила рекорд по продажам за год

Хотя прошедшей весной Devil May Cry 5 исполнилось уже семь лет, популярный слешер про охоту на демонов от японского издателя и разработчика Capcom продаётся как никогда хорошо.

Как подметили журналисты японского издания GameSpark, Capcom в преддверии ежегодной встречи с акционерами обновила у себя на официальном сайте информацию о годовом объёме продаж своих игр, включая Devil May Cry 5.

В рамках майского финансового отчёта Capcom раскрыла, что в период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026-го продажи Devil May Cry 5 составили 2,7 млн копий. Как выяснилось благодаря обновлению, это лучший результат в истории игры.

До недавних пор лучшим годовым результатом для Devil May Cry 5 были 2,1 млн копий (достигнуты в 2019−2020-м и 2022−2023-м). Показатель по итогам 2026 финансового года превзошёл предыдущий рекорд.

Таким образом, суммарные продажи Devil May Cry 5 по состоянию на май 2026 года составляют 12,9 млн копий, что является рекордом в рамках серии. Предыдущим ориентиром была Devil May Cry 4 c 6,8 млн копий.

Предполагается, что рекордному успеху Devil May Cry 5 способствовали регулярные скидки и популярность анимационного сериала Devil May Cry от Netflix. Недавно стриминговый гигант продлил шоу на третий сезон — он станет последним.

Devil May Cry 5 вышла на PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, а 23 июня 2026 года доберётся до Nintendo Switch 2. Несмотря на успех игры, следующую номерную часть Capcom анонсировать не спешит.