Сегодня 17 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Возраст не помеха: спустя семь лет с рел...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Возраст не помеха: спустя семь лет с релиза Devil May Cry 5 установила рекорд по продажам за год

Хотя прошедшей весной Devil May Cry 5 исполнилось уже семь лет, популярный слешер про охоту на демонов от японского издателя и разработчика Capcom продаётся как никогда хорошо.

Источник изображения: Capcom

Источник изображений: Capcom

Как подметили журналисты японского издания GameSpark, Capcom в преддверии ежегодной встречи с акционерами обновила у себя на официальном сайте информацию о годовом объёме продаж своих игр, включая Devil May Cry 5.

В рамках майского финансового отчёта Capcom раскрыла, что в период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026-го продажи Devil May Cry 5 составили 2,7 млн копий. Как выяснилось благодаря обновлению, это лучший результат в истории игры.

До недавних пор лучшим годовым результатом для Devil May Cry 5 были 2,1 млн копий (достигнуты в 2019−2020-м и 2022−2023-м). Показатель по итогам 2026 финансового года превзошёл предыдущий рекорд.

Таким образом, суммарные продажи Devil May Cry 5 по состоянию на май 2026 года составляют 12,9 млн копий, что является рекордом в рамках серии. Предыдущим ориентиром была Devil May Cry 4 c 6,8 млн копий.

Предполагается, что рекордному успеху Devil May Cry 5 способствовали регулярные скидки и популярность анимационного сериала Devil May Cry от Netflix. Недавно стриминговый гигант продлил шоу на третий сезон — он станет последним.

Devil May Cry 5 вышла на PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, а 23 июня 2026 года доберётся до Nintendo Switch 2. Несмотря на успех игры, следующую номерную часть Capcom анонсировать не спешит.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Коммунистическая молодёжь Китая похвасталась актуальными продажами Black Myth: Wukong
Продажи Street Fighter 6 превысили 7 млн копий, а в файтинге скоро появится Тифа Локхарт из Final Fantasy VII
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ
Спустя четыре года апгрейд GTA V до версий для PS5, Xbox Series X и S всё-таки станет бесплатным
Создатели хоррор-шутера Luna Abyss остались без работы через месяц после релиза — всех уволили
«Минимальные усилия, но максимальный эффект»: Digital Foundry показала, как Sony может прокачать Bloodborne на PS5 без FromSoftware
Теги: devil may cry 5, capcom, экшен, продажи игр
devil may cry 5, capcom, экшен, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Стоимость SpaceX перевалила за $2,7 трлн — Amazon уступила ей место пятой самой дорогой компании в мире
Лучший китайский техпроцесс SMIC N+3 по плотности транзисторов догнал только TSMC N6 — но есть и успехи
В Китае заработала крупнейшая в мире солнечная электростанция с аккумуляторами и производством водорода
Представлен Sony LYTIA L910 — первый мобильный сенсор на архитектуре LOFIC
«Минимальные усилия, но максимальный эффект»: Digital Foundry показала, как Sony может прокачать Bloodborne на PS5 без FromSoftware
Возраст не помеха: спустя семь лет с релиза Devil May Cry 5 установила рекорд по продажам за год 38 мин.
Дженсен Хуанг: обществу необходимы «новые социальные нормы» в эпоху ИИ 2 ч.
Смартфоны Samsung научатся оценивать здоровье питомцев по фотографии 2 ч.
Спустя четыре года апгрейд GTA V до версий для PS5, Xbox Series X и S всё-таки станет бесплатным 2 ч.
Создатели хоррор-шутера Luna Abyss остались без работы через месяц после релиза — всех уволили 3 ч.
Внезапная блокировка Anthropic Fable 5 подстегнула интерес к открытым ИИ-моделям 4 ч.
Голосовые сообщения в WhatsApp можно будет отправлять не открывая приложение — прямо из виджета 5 ч.
Telegram через суд обжаловал блокировку в Индии 6 ч.
Windows 11 избавится от лишних перезагрузок: обновления будут устанавливаться за один цикл 7 ч.
CATL и Tencent стали инвесторами DeepSeek, но больше всех вложился основатель стартапа 7 ч.
MSI наделила свои платы для Intel поддержкой половинчатых модулей DDR5 HUDIMM 52 мин.
Учёные разработали память, которая умеет забывать лишнюю информацию — совсем как человеческий мозг 2 ч.
Nvidia показала роботов, которые сами научились собирать ПК — но почему-то дорогие видеокарты им не доверила 3 ч.
Китай проследит, как ИИ отнимает и создаёт рабочие места 4 ч.
Silicon Motion будет внедрять PCIe 6.0 в SSD с оглядкой на процессоры Nvidia, а не Intel или AMD 4 ч.
Тяжёлая ракета Ariane 6 впервые стартовала в самой мощной конфигурации — она вывела на орбиту спутники Amazon Leo 4 ч.
«Мегафон» связал Россию и Китай новым магистральным каналом связи 4 ч.
«Я собираюсь красть ваших клиентов»: глава Nothing объявил войну Apple из-за слишком скучных iPhone 4 ч.
IDC: на x86 теперь приходится лишь чуть более половины рынка серверов, в основном из-за ИИ 5 ч.
Представлен человекоподобный робот Genesis Eno, непохожий на человека 6 ч.