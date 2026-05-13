Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ

Японский издатель и разработчик Capcom отчитался о результатах за прошедший финансовый год (закончился 31 марта) и наметил план ускорения роста компании за счёт генеративного ИИ.

По итогам 2026 финансового года чистые продажи Capcom достигли 195,3 млрд иен ($1,24 млрд), что на 15,2 % лучше результата год назад (169,6 млрд иен), а операционная прибыль выросла на 14,5 % до 75,3 млрд иен ($480 млн).

Благодаря упомянутым результатам Capcom достигла «рекордного уровня чистых продаж и прибыли на всех уровнях девятый год подряд». Операционная прибыль растёт уже 13 лет кряду: из них последние 11 лет — более чем на 10 %.

За отчётный период Capcom продала 59,07 млн игр (51,81 млн год назад), что тоже стало рекордом. Значительный вклад в успех внёс экшен-хоррор Resident Evil Requiem, за два месяца разлетевшийся по миру в количестве 7 млн копий.

Суммарные продажи игр франшизы Resident Evil превысили 201 млн копий, Monster Hunter — 127 млн, Street Fighter — 59 млн, Devil May Cry — 38 млн, Dead Rising — 19 млн, Dragon’s Dogma — 14 млн, а Okami — 4,8 млн.

Что касается ИИ, то Capcom намерена использовать технологию для повышения продуктивности и эффективности разработки. В частности, чтобы освободить сотрудников от рутинных задач ради творческих.

Под рутинными задачами Capcom понимает подготовку концепт-артов, визуальных ориентиров и генерацию идей. Если раньше мозговой штурм требовал участия нескольких людей, то теперь хватит и одного, вооружённого ИИ.