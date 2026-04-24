Режиссёр Resident Evil Requiem засветил продажи игры на фотографии с корпоратива Capcom

Японский издатель и разработчик Capcom отчитался о 6 млн реализованных копий экшен-хоррора Resident Evil Requiem ещё в середине марта, однако оказалось, что с тех пор игра достигла новой вершины продаж.

Как подметил портал Gematsu, руководитель разработки Resident Evil Requiem Коси Наканиси (Koshi Nakanishi) опубликовал фотографии с корпоративной вечеринки Capcom, приуроченной к новому достижению игры.

Судя по тексту на тортах, оформленных в стиле главных героев игры — технического аналитика ФБР Грейс Эшкрофт и ветерана серии Леона Кеннеди, — продажи Resident Evil Requiem превысили 7 млн копий.

Торт «Леон» украшен чёрной глазурью, черникой, малиной и фигуркой Леона из печенья, а торт «Грейс» покрыт белой глазурью, увенчан тянущейся к Грейс рукой зомби и съедобным изображением героини.

По сюжету Грейс и Леон расследуют череду смертей, вызванных неизвестным заболеванием. Судьбы героев переплетены и приведут их к скрытой тайне того самого инцидента в Раккун-Сити.

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Игра заслужила высокие оценки критиков (89−93 % на Metacritic) и «крайне положительные» отзывы в Steam (рейтинг 96 %).

Мартовское обновление добавило фоторежим и улучшило мимику персонажей, а майское принесёт с собой некую мини-игру (возможно, аркадный режим «Наёмники»). Capcom также готовит сюжетное дополнение.