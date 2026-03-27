Capcom добавила в Resident Evil Requiem фоторежим и улучшила мимику персонажей — подробности обновления 1.2.0

Обещанный недавно японским издателем Capcom фоторежим для экшен-хоррора Resident Evil Requiem не заставил себя долго ждать. Остро востребованный инструмент появился в игре с выходом нового патча.

Capcom сообщила о выходе обновления 1.2.0 — к настоящему моменту оно стало доступно на всех целевых платформах Resident Evil Requiem. Размер патча на ПК составляет около 1,4 Гбайт.

Основной особенностью версии 1.2.0 выступает упомянутый фоторежим — он доступен в меню паузы. Возможности инструмента Capcom не раскрыла, но показала несколько скриншотов, сделанных с его помощью.

Примеры работ в фоторежиме

Помимо прочего, устранили препятствующий прохождению в некоторых ситуациях баг, скорректировали мимику персонажей в определённых сценах для «более достоверной передачи эмоций» и решили ряд проблем для улучшения геймплея.

Патч также включает исправление опечаток в локализациях и два изменения конкретно для ПК-версии: визуальные баги с некоторыми драйверами видеокарт и провоцировавшая вылеты ошибка больше не будут досаждать пользователям.

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Игра заслужила «крайне положительные» отзывы в Steam (рейтинг 96 %) и продалась в количестве уже 6 млн копий.

Помимо новых исправлений и улучшений, в разработке для Resident Evil Requiem находится сюжетное дополнение (сроки релиза не уточняются) и некая мини-игра (её добавят с майским обновлением).