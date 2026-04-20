Российский датамайнер нашёл в Resident Evil Requiem следы горячо ожидаемого режима

Нашумевший экшен-хоррор Resident Evil Requiem вышел без «Наёмников» (The Mercenaries), однако, похоже, планы на возвращение популярного среди фанатов аркадного режима у Capcom всё же есть.

Российский датамайнер Макс Сырков, более известный под псевдонимом Syrkov (он же KickDemonAss) отчитался, что нашёл в файлах Resident Evil Requiem указание на возможное появление в игре «Наёмников».

Речь идёт о подборке неиспользованных в основной игре музыкальных композиций (см. плейлист ниже). Некоторые из них звучат на удивление боевито даже для Resident Evil Requiem, а также содержат звуки тикающего таймера.

Напомним, пользователям «Наёмников» нужно проходить уровни на время, убивая врагов и зарабатывая очки при игре за разных персонажей. В ремейке Resident Evil 4 и Resident Evil Village режим появился после релиза.

Вскоре после выхода Resident Evil Requiem стало известно, что в мае 2026 года Capcom планирует снабдить проект некой бонусной мини-игрой. Подробностей нововведения пока нет, но, вполне возможно, под описанием скрываются именно «Наёмники».

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Игра заслужила «крайне положительные» отзывы в Steam (рейтинг 96 %) и продалась в количестве уже 6 млн копий.

Мартовское обновление добавило в Resident Evil Requiem фоторежим и улучшило мимику персонажей. Помимо майской мини-игры, Capcom готовит для проекта сюжетное дополнение (сроки релиза не уточняются).