Сегодня 17 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Журналисты доказали использование миллио...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Журналисты доказали использование миллионов защищённых авторским правом песен для обучения ИИ

Издание The Atlantic нашло неоспоримые доказательства использования миллионов охраняемых авторским правом музыкальных записей для обучения нейросетей. В списки попали современные мировые хиты, авторы которых не давали согласия ИИ-компаниям на обработку своих произведений.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Журналист The Atlantic Алекс Рейснер (Alex Reisner) опубликовал четыре каталога, в которых зафиксировано, какая конкретно музыка использовалась для обучения моделей. Компания Suno в судебных документах официально подтвердила, что обучала ИИ на десятках миллионов записей, часть которых была защищена авторскими правами и использовалась без разрешения правообладателей, в число которых вошли Тейлор Свифт (Taylor Swift) и Бэд Банни (Bad Bunny). Параллельно с этим лейблы Sony, UMG и Warner подали иски против Suno и Udio, требуя возмещения в размере до $150 000 за каждую композицию, оказавшуюся в тренировочном наборе.

В то время как создатели нейросетей настаивают на доктрине добросовестного использования, утверждая, что ИИ-модели запоминают лишь абстрактные паттерны, а не конкретные мелодии, представители индустрии настаивают на обратном, называя эту практику «пиратством, упакованным в красивую презентацию для инвесторов». Ситуацию усугубляет позиция Бюро по авторским правам США (United States Copyright Office), заявившего в январе 2025 года, что результаты работы таких нейросетей не защищены авторским правом из-за недостаточного человеческого участия, оставляя созданный контент вне правового поля.

В качестве одной из действенных мер противодействия исследователи из Университета Теннесси разработали инструмент HarmonyCloak, добавляющий в аудиофайлы неслышимые для человеческого уха звуковые искажения. Однако вектор борьбы уже смещается в сторону правовых отношений. В частности, Warner Music Group и Universal Music Group заключили лицензионное соглашения с Udio и Suno, а власти Теннесси приняли закон, защищающий голоса музыкантов от неправомерного клонирования.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Яндекс» намерен научить ИИ считывать эмоции и чувства людей
ИИ-боты повадились рассказывать истории об Элиасе Торне — и никто не знает, кто это такой
Amazon встроила в поиск ИИ-картинки несуществующих товаров, чтобы помочь найти настоящие
Учёные разработали память, которая умеет забывать лишнюю информацию — совсем как человеческий мозг
Nvidia показала роботов, которые сами научились собирать ПК — но почему-то дорогие видеокарты им не доверила
Китай проследит, как ИИ отнимает и создаёт рабочие места
Теги: suno, нейросети, ии
suno, нейросети, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Минимальные усилия, но максимальный эффект»: Digital Foundry показала, как Sony может прокачать Bloodborne на PS5 без FromSoftware
Лучший китайский техпроцесс SMIC N+3 по плотности транзисторов догнал только TSMC N6 — но есть и успехи
В Китае заработала крупнейшая в мире солнечная электростанция с аккумуляторами и производством водорода
BYD, Google, AMD и Tesla активно интересуются возможностью изготовления чипов на мощностях Samsung
Стоимость SpaceX перевалила за $2,7 трлн — Amazon уступила ей место пятой самой дорогой компании в мире
Моддер показал геймплей Dark Souls 2 с бесшовным кооперативом — игроки в восторге 2 ч.
Telegram удалили из Apple App Store и Google Play в Индии 3 ч.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced ушла на золото за три недели до релиза — ремейк «Чёрного флага» выйдет в срок 4 ч.
Возраст не помеха: спустя семь лет с релиза Devil May Cry 5 установила рекорд по продажам за год 5 ч.
Дженсен Хуанг: обществу необходимы «новые социальные нормы» в эпоху ИИ 6 ч.
Смартфоны Samsung научатся оценивать здоровье питомцев по фотографии 6 ч.
Спустя четыре года апгрейд GTA V до версий для PS5, Xbox Series X и S всё-таки станет бесплатным 6 ч.
Создатели хоррор-шутера Luna Abyss остались без работы через месяц после релиза — всех уволили 6 ч.
Внезапная блокировка Anthropic Fable 5 подстегнула интерес к открытым ИИ-моделям 7 ч.
Голосовые сообщения в WhatsApp можно будет отправлять не открывая приложение — прямо из виджета 8 ч.
Журналисты доказали использование миллионов защищённых авторским правом песен для обучения ИИ 19 мин.
Sandisk оценила SSD Optimus GX PRO 850P ёмкостью 8 Тбайт для PS5 почти в пять раз дороже самой консоли 3 ч.
Полный комплект комплектующих и аксессуаров Asus ROG 20th Anniversary Collection Edition оценён в $16 580 в Китае 3 ч.
В Гонконге открывается круглосуточный магазин с продавцом-андроидом 3 ч.
MSI наделила свои платы для Intel поддержкой половинчатых модулей DDR5 HUDIMM 5 ч.
Учёные разработали память, которая умеет забывать лишнюю информацию — совсем как человеческий мозг 5 ч.
Nvidia показала роботов, которые сами научились собирать ПК — но почему-то дорогие видеокарты им не доверила 7 ч.
Китай проследит, как ИИ отнимает и создаёт рабочие места 7 ч.
Silicon Motion будет внедрять PCIe 6.0 в SSD с оглядкой на процессоры Nvidia, а не Intel или AMD 7 ч.
Тяжёлая ракета Ariane 6 впервые стартовала в самой мощной конфигурации — она вывела на орбиту спутники Amazon Leo 7 ч.