Журналисты доказали использование миллионов защищённых авторским правом песен для обучения ИИ

Издание The Atlantic нашло неоспоримые доказательства использования миллионов охраняемых авторским правом музыкальных записей для обучения нейросетей. В списки попали современные мировые хиты, авторы которых не давали согласия ИИ-компаниям на обработку своих произведений.

Журналист The Atlantic Алекс Рейснер (Alex Reisner) опубликовал четыре каталога, в которых зафиксировано, какая конкретно музыка использовалась для обучения моделей. Компания Suno в судебных документах официально подтвердила, что обучала ИИ на десятках миллионов записей, часть которых была защищена авторскими правами и использовалась без разрешения правообладателей, в число которых вошли Тейлор Свифт (Taylor Swift) и Бэд Банни (Bad Bunny). Параллельно с этим лейблы Sony, UMG и Warner подали иски против Suno и Udio, требуя возмещения в размере до $150 000 за каждую композицию, оказавшуюся в тренировочном наборе.

В то время как создатели нейросетей настаивают на доктрине добросовестного использования, утверждая, что ИИ-модели запоминают лишь абстрактные паттерны, а не конкретные мелодии, представители индустрии настаивают на обратном, называя эту практику «пиратством, упакованным в красивую презентацию для инвесторов». Ситуацию усугубляет позиция Бюро по авторским правам США (United States Copyright Office), заявившего в январе 2025 года, что результаты работы таких нейросетей не защищены авторским правом из-за недостаточного человеческого участия, оставляя созданный контент вне правового поля.

В качестве одной из действенных мер противодействия исследователи из Университета Теннесси разработали инструмент HarmonyCloak, добавляющий в аудиофайлы неслышимые для человеческого уха звуковые искажения. Однако вектор борьбы уже смещается в сторону правовых отношений. В частности, Warner Music Group и Universal Music Group заключили лицензионное соглашения с Udio и Suno, а власти Теннесси приняли закон, защищающий голоса музыкантов от неправомерного клонирования.