Моддер показал геймплей Dark Souls 2 с бесшовным кооперативом — игроки в восторге

Моддер Yui (он же LukeYui) рассказал о прогрессе разработки бесшовного кооператива для ролевого экшена Dark Souls 2 в издании Scholar of the First Sin и устроил первую геймплейную демонстрацию мода.

Напомним, на анонсе прошлой весной бесшовный кооператив для Dark Souls 2: Scholar of the First Sin достиг стадии рабочего прототипа, а спустя год приближается к публичному альфа-тестированию.

Испытания носят бесплатный характер, однако жалобы на баги и поддержка от Yui будут доступны только платным подписчикам моддера на Patreon. Плейтест обойдётся без PvP — разработчик сосредоточен на устранении проблем с кооперативом.

По словам Yui, бесшовный кооператив для Dark Souls 2: Scholar of the First Sin стал для него самым сложным и амбициозным проектом, в том числе из-за трудностей с обратным инжинирингом конкретно Dark Souls 2.

«Dark Souls 2, насколько я понимаю, использует отдельную ветку движка от Dark Souls 1 со значительными модификациями. В контексте обратного инжиниринга это совершенно другая игра», — объясняет Yui.

Анонс сопровождался двухминутным геймплейным трейлером с демонстрацией основных особенностей мода. Зрители изнывают от ажиотажа вокруг будущего релиза. «Считаем минуты с друзьями», — поделился BlarghMeow.

Мод обещает сохранение соединения в случае гибели участников, никаких таймеров, возможность полной синхронизации прогресса, необязательные PvP-вторжения и модификаторы сложности, а также исправления для оригинальной игры.