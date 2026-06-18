NASA впервые выбрало частника для доставки приборов к Марсу — компанию экс-гендира Google Эрика Шмидта

Под руководством нового главы NASA — миллиардера Джареда Айзекмана (Jared Isaacman) — агентство ускоряет вовлечение бизнеса в глобальные космические программы. Буквально вчера было объявлено о заключении многолетнего контракта с гарантированной оплатой с компанией Relativity Space. В рамках соглашения она должна создать ракету и космическую платформу, чтобы доставить научные приборы NASA на орбиту Марса.

Так совпало, что компания Relativity Space принадлежит бывшему гендиру Google — Эрику Шмидту (Eric Schmidt). Он возглавил и вложил в неё средства около года назад. Relativity Space пытается создать ракеты-носители уровня SpaceX Falcon 9 и Falcon Heavy — Terran R. Запуск раннего прототипа в 2023 году был неудачным. Между тем, компания должна выполнить заказ NASA в 2028 году, когда Марс будет в благоприятной позиции для отправки туда земного аппарата. Первый запуск ракеты Terran R в космос ожидается в текущем году. Планы отправить к Марсу созданный с нуля компанией корабль на пока не летавшей ракете — это смелое предприятие.

Согласно пресс-релизу агентства, Relativity Space должна доставить на орбиту Марса комплект из четырёх научных приборов, получивший название Aeolus. По сути, это будет первая глобальная метеостанция на Марсе, которая ежедневно будет собирать информацию о градиенте температур в атмосфере планеты до высоты 60 км, состоянии облачности, поведении пыли в атмосфере и силе и направлении ветров на разных высотах. Эта информация послужит целям планирования будущих марсианских миссий, включая высадку людей на Красную планету. Для таких важных мероприятий необходимо будет знать погоду в местах спуска, чтобы максимально обезопасить корабли и экипажи.

«Подобные государственно-частные партнёрства многократно усиливают развитие науки, — сказал администратор NASA Джаред Айзекман на встрече с коллективом Relativity Space. — Сочетая приборы NASA мирового класса с коммерческими инновациями и инвестициями, мы сможем проводить больше научных исследований, чаще и сократить время, необходимое для передачи важных данных в руки исследователей, готовящихся к будущим полётам человека на Марс».