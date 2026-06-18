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Спустя несколько часов после анонса кроссовер Fortnite и Vampire Survivors оказался под угрозой — всё из-за ИИ

На прошедшей накануне презентации State of Unreal 2026 студия Epic Games подтвердила для условно-бесплатной королевской битвы Fortnite сразу несколько коллабораций, однако одна из них неожиданно оказалась под угрозой.

Источник изображения: Epic Games

Источник изображения: Epic Games

Напомним, в рамках State of Unreal 2026 анонсировали кроссоверы Fortnite с роглайком Vampire Survivors, ролевыми боевиками Control Resonant и Phantom Blade Zero, а также гоночной аркадой Sonic Racing: CrossWorlds.

Также на презентации Epic рассказала о встроенных в Unreal Engine 6 инструментах на основе ИИ-моделей вроде Claude и Gemini. Ранее на неделе студия показала, как её художники полируют дизайн персонажа Fortnite с помощью ИИ.

Источник изображения: Epic Games

Источник изображения: Epic Games

Как выяснилось, разработчики Vampire Survivors из лондонской студии poncle не оценили это направление развития Unreal Engine 6 и дали понять, что кроссовер с Fortnite может быть отменён.

«Вслед за сегодняшними новостями о том, как Epic использует генеративный ИИ для создания самых разных игровых материалов, включая персонажей Fortnite, мы пересматриваем нашу коллаборацию с Fortnite», — гласит сообщение poncle.

Источник изображения: poncle

Источник изображения: poncle

Когда именно Epic Games заключила с poncle сделку насчёт кроссовера Fortnite и Vampire Survivors, неясно. Журналисты запросили комментарий Epic Games по поводу ситуации, но ответа пока не получили.

Можно предположить, что союз Unreal Engine 6 и генеративного ИИ может не понравиться и авторам Phantom Blade Zero (базируется на Unreal Engine 5), которые выступают против использования нейросетей в творческом процессе.

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Теги: fortnite, epic games, vampire survivors, poncle, искусственный интеллект
fortnite, epic games, vampire survivors, poncle, искусственный интеллект
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