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Nvidia представила бета-версию открытого ACE Game Agent SDK для добавления ИИ-персонажей в игры

Nvidia анонсировала на мероприятии Unreal Fest бета-версию SDK ACE Game Agent — разработчики получили новую платформу для создания персонажей с искусственным интеллектом в играх. Комплект SDK доступен с набором плагинов Nvidia ACE для движка Unreal Engine 5.

Источник изображений: nvidia.com

Источник изображений: nvidia.com

SDK представляет собой легковесную платформу на C/C++, предназначенную для интеграции в игры — она настраивается и может похвастаться оптимизацией для небольших моделей, которые запускаются на видеокартах серии RTX. Разработчики могут обращаться к трём основным группам API.

API Agent позволяет управлять историей чата с сохранением состояния и многошаговым логическим выводом. Прямой контроль над выводом осуществляется через API Chat. Есть также API RAG для подключения внешних баз данных с поддержкой семантического, лексического и гибридного поиска. Nvidia протестировала эти средства в реальных играх, в том числе с экспериментальным ИИ-советником в Total War: Pharaoh.

Плагины для Unreal Engine 5 позволяют внедрять транскрипцию в реальном времени, динамические диалоги с персонажами, голосовые команды и контекстные ответы на действия прямо в игровую логику. Обращаться к облачным ресурсам не требуется — всё работает локально с оптимизацией под RTX. Поддерживается интеграция с Blueprint и C++.

За автоматическое распознавание речи отвечает модель nemo-conformer-ctc-120m — она поддерживает английский, но можно загрузить семь дополнительных языков. Генерацию текста осуществляют малые языковые модели — предустановлена открытая Alibaba Qwen 3.5 4B, но можно загрузить любую другую через файл GGUF. Наконец, преобразование текста в речь производит модель TTS Chatterbox Turbo 350M с примерами голосов и специальным контентом для плагинов.

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Теги: nvidia, unreal engine, sdk, ии
nvidia, unreal engine, sdk, ии
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