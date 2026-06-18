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В скандале с блокировкой Anthropic Fable 5 оказался замешан корейский оператор связи

За несколько дней до того, как Anthropic изъяла из доступа свои самые передовые модели искусственного интеллекта, Белый дом предписал разработчику отозвать доступ к ним у корейского оператора связи SK Telecom из-за предполагаемого наличия у него связей с Китаем, узнал Wired.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com

SK Telecom, крупнейший в Корее оператор мобильной связи, стал одной из 150 компаний, которым Anthropic открыла доступ к полнофункциональной ИИ-модели Mythos ещё до выхода общедоступной Fable 5, чьи возможности были ограничены. В Южной Корее поработать с этой моделью в рамках программы Project Glasswing смогли также Samsung Electronics и Корейское агентство интернет-безопасности. SK Telecom и Anthropic связывают тесные отношения: оператор несколько раз инвестировал в разработчика средства, в том числе в 2023 году перечислил $100 млн. Тем не менее, Белый дом обратился к Anthropic с требованием отключить корейскому оператору доступ к Mythos из-за его предполагаемой связи с Китаем.

Сама SK Telecom не ведёт в Китае крупных операций, но входит в конгломерат SK Group с обширными интересами в стране, охватывающими полупроводники, энергетику и другие отрасли. В 2024 году SK Telecom получила из Китая $1,9 млн дохода, в основном от инвестиционной деятельности — при том, что в стране у компании только семь сотрудников.

Её участие в телекоммуникационной отрасли Китая, однако, насчитывает более 20 лет. В 2024 году SK Telecom совместно с государственным оператором China Unicom создали совместное предприятие UNISK, которое предоставляло услуги мобильного интернета и продавало мобильный контент в Китае. В 2006 году SK Telecom инвестировала $1 млрд в конвертируемые облигации, выпущенные подразделением China Unicom, акции которого котируются в Гонконге — в итоге они были конвертированы в долю 6,6 % компании. В последующие годы партнёрские отношения начали распадаться, и SK Telecom продала свою долю обратно китайскому оператору за $1,3 млрд, но продолжала сохранять небольшой финансовый интерес, связанный с этим предприятием. В 2025 году она инвестировала в UNISK около $17 млн.

В 2021 году первая администрация Трампа ограничила инвестиции США в China Unicom в рамках программы, направленной против китайских компаний, которые по версии Вашингтона, были связаны с военным и разведывательным сектором страны. В апреле этого года Федеральная комиссия по связи (FCC) США предложила запретить американским телекоммуникационным компаниям подключаться к ресурсам China Unicom и других китайских операторов связи. В China Unicom предупредили, что эта мера может нарушить систему глобальных коммуникаций.

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Теги: sk telecom, anthropic, китай, сша
sk telecom, anthropic, китай, сша
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