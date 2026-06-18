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«Даже представить не могу, сколько сил ушло на всё это»: фанатов Morrowind впечатлил грибной город Садрит Мора в реалистичном масштабе

Австралийский 3D-художник Лео Торрес (Leo Torres) показал в реалистичном масштабе грибной город Садрит Мора из легендарной ролевой игры The Elder Scrolls III: Morrowind от Bethesda Game Studios.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Садрит Мора («Грибной лес» в переводе с данмериса) — негостеприимная островная столица дома Телванни на Вварденфелле. Попасть в город можно только по морю или посредством магии телепортации.

По словам Торреса, прибытие в Садрит Мора — тот момент, когда Morrowind становится по-настоящему странной: «Дома — грибы, здания и башни — грибы. Так… много грибов…»

Взгляд на Садрит Мора в Morrowind (источник изображения: Lerrandu в Steam)

Взгляд на Садрит Мора в Morrowind (источник изображения: Lerrandu в Steam)

Опубликованный Торресом трёхминутный ролик с демонстрацией реалистичной версии Садрит Мора включает взгляд на город с высоты птичьего полёта и «пролёт» через его улицы с видом словно от первого лица.

Рендеринг происходил в предварительной версии Unreal Engine 5.8 на RTX 3090. Торрес использовал технологии Lumen (глобальное освещение, отражения), Megalights (массовое освещение), Nanite (модели, растительность) и TSR (сглаживание).

Пользователи в комментариях остались заворожены новой работой Торреса и оценили внимание художника к деталям. «Даже представить не могу, сколько сил ушло на всё это», — удивляется Migueltiger05.

The Elder Scrolls III: Morrowind вышла в 2002 году на PC и Xbox. Несмотря на культовый статус, Bethesda переиздавать игру не спешит. Моддеры тем временем работают над неофициальным ремейком под названием Skywind.

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