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Инструмент для дизайнеров Claude Design получил тонкие настройки редактирования и экономию токенов

Специализированный ИИ-инструмент Claude Design от компании Anthropic получил масштабное обновление. Разработчик улучшил совместимость с дизайн-системами, добавил расширенные элементы управления интерфейсом и оптимизировал алгоритм расхода токенов.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Как сообщил изданию Fast Company дизайнер Anthropic Нейт Пэрротт (Nate Parrott), предыдущей версии генератора не хватало стабильности и согласованности при создании проектов. Теперь алгоритм позволяет генерировать макеты, строго соответствующие фирменному стилю брендов, а администраторам эффективнее контролировать итоговый результат. Кроме того, разработчики Anthropic внедрили точечные настройки, предоставляющие возможность изменять шрифты, цвета, компоновку и стили кнопок непосредственно в интерактивном режиме, приблизив функциональность к традиционным графическим редакторам.

Для повышения производительности расхода ресурсов Claude Design был объединён с лимитами чата, а также с сервисами Claude Cowork и Claude Code. Теперь платформа позволяет выполнять больше задач при аналогичных затратах токенов. По словам Пэрротта, главная цель обновления заключается в смещении фокуса ИИ на самые ранние этапы проектирования, позволяя командам быстро перебирать десятки концепций перед передачей наиболее удачных вариантов в техническую разработку. В Anthropic рассчитывают, что их обновлённый инструмент станет неотъемлемой частью современного стека технологий для дизайнеров и поможет упростить процесс тестирования идей и оценки жизнеспособности того или иного дизайна.

Стоит отметить, что подобный подход по предварительному утверждению идей с помощью генеративных сетей уже применяется в индустрии. Например, подразделение Disney Imagineering совместно с компанией Adobe разработало собственный ИИ-инструмент для создания вариантов идей дизайна парков и круизных лайнеров Disney.

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Теги: anthropic, claude, ии-сервис
anthropic, claude, ии-сервис
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