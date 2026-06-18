Илон Маск может объединить SpaceX и Tesla, и помешать ему вряд ли получится

Превращение SpaceX в мегакорпорацию во многом стало возможным, поскольку все вошедшие в её состав принадлежащие Илону Маску (Elon Musk) были частными. Теперь ближайшее окружение Маска считает, что он вполне может объединить SpaceX и Tesla в «своего рода Elon Inc». Теоретически этому могут воспротивиться акционеры последней, но эксперты считают, что на практике они не смогут предотвратить это слияние, если оно действительно будет запущено.

Публикация на эту тему появилась на страницах The New York Times. Если подобное объединение компаний произойдёт, то под контролем Маска окажется конгломерат с рыночной капитализацией около $4 трлн — показатель по нынешним временам не рекордный, но близкий к этому. На операционном уровне компании SpaceX и Tesla уже давно очень близки, они обмениваются ресурсами, включая кадровые, и в обозримом будущем начнут совместными силами выпускать передовые ИИ-чипы на предприятии TeraFab в США, которое должно использовать технологии Intel. Кроме того, Tesla владеет пакетом акций xAI, которая входит в состав SpaceX.

Илон Маск остаётся крупнейшим акционером Tesla, и до IPO компании SpaceX именно акции первой компании определяли основную часть его личного благосостояния. Если сделка по объединению SpaceX и Tesla состоится, то Маск рискует натолкнуться на судебные иски со стороны прочих акционеров Tesla, но опрошенные The New York Times эксперты утверждают, что никакие юридические риски не смогут остановить Маска на этом пути. Обе компании зарегистрированы в Техасе, а местное корпоративное право на практике не особо защищает интересы миноритарных акционеров. Последние должны иметь пакетом из как минимум 3 % акций компании, чтобы подать иск против руководства. В случае с Tesla этот порог способны преодолеть только крупные инвестиционные фонды типа Vanguard и Fidelity, но они в подобной судебной активности не замечены.

Теоретически, обиженные инвесторы Tesla могут объединить свои усилия, чтобы набрать заветные 3 % капитала для представления своих интересов в суде, но при текущей капитализации Tesla в $1,5 трлн речь идёт о стоимости активов минимум в $45 млрд. Эксперты предполагают, что в случае слияния Tesla и SpaceX компании обменяются акциями, чтобы создать новую структуру. Со стороны SpaceX одобрение такой сделки не станет проблемой, поскольку 82 % голосов принадлежат Илону Маску. И даже в объединённой компании он получит большинство голосов.

Объединённая компания сможет осуществлять космические пуски, предоставлять доступ к сетям спутниковой связи, развивать искусственный интеллект и сопутствующую вычислительную инфраструктуру, производить роботакси, легковые и грузовые электромобили, тяговые батареи, солнечные панели и системы стационарного хранения электроэнергии, а также заниматься развитием социальной сети X. Кроме того, Tesla делает серьёзную ставку на человекоподобных роботов Optimus, и в случае её объединения с SpaceX приоритет явно не изменится.

По законам Техаса, одобрить сделку должны две трети акционеров Tesla. В руках Маска сосредоточено около 20 % голосов, а большинство остальных акционеров чаще всего восхищаются главой компании, не препятствуя претворению в жизнь его самых причудливых решений. Без их поддержки Маск не смог бы получить право на компенсацию в $1 трлн по результатам своей деятельности за ближайшее десятилетие. В совете директоров обеих компаний немало давних сторонников Маска. Лишь вчера SpaceX объявила о назначении независимым директором Рулофа Боты (Roelof Botha), который знаком с Маском со времён работы в PayPal и тоже имеет южноафриканское происхождение.

Эксперты признают, что терпение инвесторов Tesla всё же имеет какой-то предел, и если объединение с SpaceX будет сильно ущемлять их интересы, они будут активно сопротивляться. Оспорить сделку в суде акционеры смогут только в том случае, если по её итогам будет доказано, что они потеряли деньги. Между тем, динамика акций SpaceX после IPO показывает, насколько сильной может быть вера инвесторов в потенциал компаний Маска. Чтобы акции объединённой компании стали серьёзно снижаться в цене, должно произойти нечто экстраординарное. Если же акции пока ещё независимых компаний будут стремительно дешеветь, провернуть сделку по их объединению станет гораздо сложнее.

Со стороны федеральных регуляторов оснований для блокировки сделки будет гораздо больше. Во-первых, и Tesla, и SpaceX так или иначе связаны с рынком искусственного интеллекта, поэтому их объединение может заинтересовать антимонопольные органы США. Во-вторых, растущее влияние такой компании на сферу национальной безопасности тоже может насторожить власти страны. Другое дело, что пока у власти находится Дональд Трамп (Donald Trump), правительственные органы вряд ли станут преследовать Маска и его компании. Европейские антимонопольщики могут попытаться воспрепятствовать слиянию SpaceX и Tesla, но их влияние на исход сделки будет минимальным, поскольку сложно будет доказать, что объединённая компания займёт доминирующее положение в каком-либо из секторов экономики, которые она охватывает своей деятельностью.