Маск может объединить SpaceX и Tesla, как считает операционный директор первой из компаний

До сих пор основу благосостояния Илона Маска (Elon Musk) формировали акции Tesla, но вчерашнее IPO компании SpaceX закрепило доминирование этого конгломерата в данном статусе. Tesla давно является публичной компанией, причём имеет на это гораздо больше оснований, чем SpaceX после IPO, но один источник из окружения Маска считает, что рано или поздно он может объединить оба актива.

В принципе, как отмечает CNBC, компания Tesla уже является акционером SpaceX, а фирменные роботакси Cybercab для целей связи с управляющим центром и навигации используют портативные терминалы спутниковой связи Starlink. У компаний появится совместное предприятие по производству передовых чипов в США. По словам операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell), более тесная связь этой компании с Tesla облегчила бы жизнь Илону Маску. «Нет сомнений, что в будущем между Tesla и SpaceX возникнет синергия. Наши общие цели в будущем сходятся», — пояснила она, добавив, что пока её собственная деятельность сосредоточена на аэрокосмических проектах компании.

Маск в последнее время действительно демонстрировал стремление к укрупнению своих активов. В феврале этого года SpaceX объединилась с ИИ-стартапом xAI, капитализация объединённой компании достигла $1,25 трлн. По словам Маска, главной целью этой реструктуризации было строительство орбитальных ЦОД для нужд ИИ. В начале 2025 года xAI и социальная сеть X тоже объединились. Именно благодаря ранним инвестициям в xAI компания Tesla теперь владеет пакетом акций SpaceX. Глава компаний обсуждал вероятность объединения SpaceX и Tesla и до этого, просто в случае наличия у акционеров последней возражений против такой сделки преодолеть их сопротивление будет сложно. В целом, как признаёт Шотвелл, SpaceX настроена продолжать политику слияний и поглощений. Сейчас у неё есть право приобрести ИИ-стартап Cursor за $60 млрд, и если в обозримом будущем возникнут новые цели для поглощений, то они наверняка будут связаны со сферой искусственного интеллекта, по её словам.