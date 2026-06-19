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Акции SanDisk и Micron резко выросли после того, как Apple пообещала поднять цены

Акции производителей микросхем памяти резко выросли в четверг после того, как генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) в интервью The Wall Street Journal заявил о «неизбежности» роста цен на iPhone, Mac и iPad, сигнализируя о том, что самая дорогая в мире компания по производству потребительской электроники больше не может защищать клиентов от беспрецедентного роста цен на память.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По данным Yahoo Finance, акции SanDisk выросли на 9,5 % и установили абсолютный рекорд на уровне $2167,33. Акции Micron Technology прибавили на 6,6 % и тоже поставили рекорд на отметке $1116,25. За последний год акции обеих компаний продемонстрировали невероятный рост: акции SanDisk за последние 52 недели выросли более чем на 4400 % на фоне структурного дефицита чипов флеш-памяти NAND, а акции Micron — примерно на 810 %. Однако в четверг появился новый катализатор: Apple прямо заявила, что поставщики памяти теперь могут влиять на ценообразование.

Заявление Кука знаменует собой важный стратегический сдвиг. В апрельском отчёте о финансовых результатах финансовый директор Apple отмечал, что валовая прибыль компании пострадает из-за роста стоимости комплектующих во второй половине 2026 года, но не уточнил, насколько сильно пострадает компания и как она будет реагировать. Интервью Кука изданию The Wall Street Journal прояснило ситуацию: Кук заявил, что Apple больше не в состоянии компенсировать рост цен.

Ситуация складывается непростая. Согласно данным TrendForce, опубликованным 16 июня, в первой половине 2026 года контрактные цены на поставки чипов памяти выросли более чем на 100 %, а структурный дефицит, как ожидается, будет способствовать росту цен на NOR-флеш и SLC-NAND во второй половине года. По прогнозам Omdia, в 2026 году мировой доход от производства памяти DRAM достигнет $372 млрд, что на 147 % больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о начале суперцикла, который уже изменил весь полупроводниковый сектор. Гиперскейлеры, ориентированные на искусственный интеллект, готовые вносить крупные предоплаты и заключать долгосрочные соглашения о поставках, фактически вытеснили покупателей чипов для потребительской электроники, таких как Apple, с рынка поставок DRAM и NAND.

«Стоимость памяти в 2026 году выросла на 80–90 % по сравнению с концом 2025 года. По сравнению с прошлым годом рост составил более 10 %. Доля стоимости памяти в общей стоимости смартфона или ПК составляла в среднем 10–15 %. Теперь она вырастет до 25-30 %», — написал в своей заметке специалист финансовой компании Mizuho TMT Джордан Кляйн (Jordan Klein), подсчитавший как эта динамика поставок повлияет на структуру затрат Apple.

Он добавил, что, согласно прогнозам аналитиков, средняя цена продажи будущих моделей смартфонов iPhone 18 вырастет как минимум на $100–200, и отметил, что в конечном счёте это положительно скажется на валовой прибыли Apple, которая «существенно пострадала бы», если бы компания продолжала покрывать растущие расходы. Кляйн добавил, что новость об Apple «лишь подтверждает мой оптимистичный взгляд на акции производителей памяти и на то, что многие инвесторы по-прежнему недооценивают спрос и тенденции ценообразования в 2027–2028 годах».

Несмотря на рост акций производителей памяти, это практически никак не сказывается на акциях самой Apple. По мнению Кляйна, это связано с тем, что что инвесторы не уверены, как повышение цен повлияет на потребительский спрос и рост продаж. «Повышение валовой прибыли при замедлении роста выручки — это в лучшем случае палка о двух концах», — отмечает Кляйн.

Однако для инвесторов Micron и SanDisk эта новость однозначно позитивная: даже такой крупный покупатель чипов, как Apple, обладающий масштабными возможностями в переговорных процессах, говорит о высоком спросе на чипы, подтверждает масштабы роста цен на память и долгосрочный характер этого роста. По мнению Кляйна, когда заказчик микросхем с таким влиянием, как у Apple, «оказывается в конце очереди на поставку DRAM и NAND», структурное преимущество производителей памяти вряд ли изменится в ближайшее время.

Следующие достоверные данные мы получим после выхода новой серии смартфонов iPhone 18 от Apple, ожидающейся осенью 2026 года. Реальные цены на устройства либо подтвердят, либо опровергнут прогноз Кука. До тех пор динамика торговли памятью будет зависеть от того, сохранится ли во второй половине 2026 года динамика контрактных цен, описанная TrendForce, и вытеснит ли спрос со стороны гиперскейлеров, использующих искусственный интеллект, потребительский сегмент, который исторически сдерживал ценовую политику поставщиков памяти.

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Теги: apple, дефицит, чипы памяти, micron, sandisk, финансовые новости
apple, дефицит, чипы памяти, micron, sandisk, финансовые новости
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