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Valve представила три сценария сроков доставки Steam Controller — вплоть до 2027 года

Valve обновила информацию о сроках отгрузки Steam Controller, указав на значительные задержки. Страница бронирования устройств теперь отображает три возможных периода получения товара, ограниченные сентябрём и декабрём 2026 года, а также более поздним сроком.

Источник изображения: Petar/Unsplash

Источник изображения: Petar/Unsplash

По сообщению The Verge, начиная с текущего момента все новые предзаказы контроллера будут выполнены только в 2027 году. В связи с ситуацией, представители компании отметили отсутствие планов по прекращению выпуска устройства, однако подчеркнули необходимость сопоставить текущий интерес аудитории с реальными объёмами производства до конца текущего года.

Свободные продажи геймпада стартовали в начале мая и сразу привели к техническим сбоям из-за высокого спроса при оформлении покупки. Для решения возникшей проблемы Valve перевела продажи в формат электронной очереди, участники которой получают уведомление о доступности товара и располагают 72 часами для завершения оплаты. Переход на такую систему упростил производителю планирование будущих отгрузок и одновременно снизил неудобства для клиентов в условиях ограниченных запасов устройства.

Нехватка игровых манипуляторов стала следствием глобального кризиса электронных компонентов, из-за которого релиз сразу трёх крупных аппаратных продуктов Valve был отложен с начала 2026 года. Компания до сих пор не объявила, когда в продаже могут появиться ПК Steam Machine и VR-гарнитура Steam Frame. Тем не менее, только что выпущено крупное обновление SteamOS 3.8 с поддержкой Steam Machine и, кроме того, как пишет The Verge, в последнее время Valve активно стала ввозить в США оборудование, что косвенно может указывать на подготовку к расширению производства.

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Теги: valve, контроллеры, геймпад
valve, контроллеры, геймпад
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