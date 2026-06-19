Сегодня 19 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Получившие ранний доступ к Mythos клиент...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Получившие ранний доступ к Mythos клиенты Anthropic сохранили его даже после недавней блокировки

До сих пор было принято считать, что в прошлую пятницу Anthropic буквально «обрубила» доступ к ИИ-моделям Mythos 5 и Fable 5 буквально для всех пользователей, поскольку не смогла вычленить из их числа иностранцев, как того требовали власти США. Теперь Bloomberg уточняет, что получившие ранний доступ к Mythos организации сохранили его даже в этих условиях.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Речь, по данным источника, идёт о программе Project Glasswing, которая подразумевает предоставление доступа к Mythos примерно 200 организациям, получившим соответствующее одобрение. Они должны были испытывать эту ИИ-модель в части поиска уязвимостей с самого начала, и для некоторых из них за последнюю неделю ничего не изменилось. По крайней мере, руководство компаний Dragos и Cisco Systems подтвердило, что они по-прежнему имеют доступ к Mythos. В конце прошлой недели Anthropic даже прекратила расширять доступ к Mythos 5 для участников программы Project Glasswing, а некоторые его лишились после первичного предоставления.

Anthropic участникам программы предлагала и доступ класса Mythos Preview с некоторыми ограничениями относительно полноценной версии Mythos 5, но пока сложно судить, будет ли он предоставляться в текущих условиях. Компания изначально намеревалась ограничить доступ пользователей только к Mythos 5 и Fable 5, не затрагивая прочие свои актуальные ИИ-модели. Amazon (AWS) является партнёром Anthropic, участвуя в предоставлении доступа к Mythos Preview через свою платформу Bedrock. Опять же, принято считать, что именно специалисты Amazon проинформировали власти США о наличии лазейки, позволяющей обойти ограничения в Fable 5, после чего американские чиновники и обратились к Anthropic с требованием запретить доступ к этой модели иностранцам. Базирующиеся в Евросоюзе организации так и не успели его получить, хотя до введения запрета он был предварительно одобрен.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В скандале с блокировкой Anthropic Fable 5 оказался замешан корейский оператор связи
Anthropic доверит свой самый опасный ИИ Mythos 150 организациям в 15 странах по всему миру
ИИ-супермодель Claude Mythos всего за месяц обнаружила свыше 10 тыс. уязвимостей в ПО
Белый дом работает с Anthropic над созданием правил безопасного применения ИИ-моделей
Epic Games пообещала, что ИИ в Unreal Engine 6 «изменит создание игр» и «сократит рутину» у разработчиков
Adobe добавила в Photoshop и Premiere ИИ-помощников
Теги: anthropic, mythos, ии-модель, ии, кибербезопасность
anthropic, mythos, ии-модель, ии, кибербезопасность
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Даже представить не могу, сколько сил ушло на всё это»: фанатов Morrowind впечатлил грибной город Садрит Мора в реалистичном масштабе
Для Titan Quest 2 вышло «самое большое и эпичное» обновление — оно добавило в игру перевод на русский язык
Операция «Откат»: ранние инвесторы стартапа Manus вернут Цукербергу $2 млрд за заблокированную Китаем сделку
Rockstar показала официальную обложку GTA VI и подтвердила, когда стартуют предзаказы — 25 июня
Крупнейший производитель электролитических конденсаторов поднимает цены — и тут тоже виноват ИИ-бум
Получившие ранний доступ к Mythos клиенты Anthropic сохранили его даже после недавней блокировки 7 мин.
Белый дом работает с Anthropic над созданием правил безопасного применения ИИ-моделей 3 ч.
В российском Epic Games Store стартовала раздача Citizen Sleeper — текстовой RPG на обломках межпланетного капитализма 10 ч.
Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior и не только: российский разработчик портировал в браузер классические шутеры на движке Build Engine 13 ч.
Epic Games пообещала, что ИИ в Unreal Engine 6 «изменит создание игр» и «сократит рутину» у разработчиков 14 ч.
Adobe добавила в Photoshop и Premiere ИИ-помощников 14 ч.
Журналисты нашли подтверждения, что новой студии создателя Yakuza больше не существует 15 ч.
В ОАЭ запретили соцсети для детей до 15 лет и ввели проверку возраста 15 ч.
«Крёстный отец ИИ» назвал xAI провалом и пригрозил взрывом «пузыря ИИ» 16 ч.
Новый вариант CAPTCHA от Google требует от пользователей махать руками перед компьютером 17 ч.
Учёные создали настолько чёрную автомобильную краску, что она воспринимается как дыра в реальности 2 мин.
Valve представила три сценария сроков доставки Steam Controller — вплоть до 2027 года 4 мин.
Власти США подозревают, что передовое EUV-оборудование ASML для производства чипов могло попасть в Китай 28 мин.
Исполнительным вице-президентом Intel Foundry назначен бывший глава SK hynix 4 ч.
Акции SanDisk и Micron резко выросли после того, как Apple пообещала поднять цены 8 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука MAIBENBEN Typhoon X16C: рабочий класс, версия 2026 8 ч.
Lenovo выпустила доступный игровой QHD-монитор с частотой обновления 275 Гц за $130 8 ч.
Муравейник Шрёдингера: физики нашли квантовую запутанность в сантиметровом кристалле странного металла 8 ч.
Акции Intel выросли на 10 % на фоне публикации Трампа о сделке по производству чипов для Apple 9 ч.
ViewSonic выпустила 23,8-дюймовый 4K-монитор IPS с частотой 160 Гц для геймеров 11 ч.