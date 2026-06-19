Получившие ранний доступ к Mythos клиенты Anthropic сохранили его даже после недавней блокировки

До сих пор было принято считать, что в прошлую пятницу Anthropic буквально «обрубила» доступ к ИИ-моделям Mythos 5 и Fable 5 буквально для всех пользователей, поскольку не смогла вычленить из их числа иностранцев, как того требовали власти США. Теперь Bloomberg уточняет, что получившие ранний доступ к Mythos организации сохранили его даже в этих условиях.

Речь, по данным источника, идёт о программе Project Glasswing, которая подразумевает предоставление доступа к Mythos примерно 200 организациям, получившим соответствующее одобрение. Они должны были испытывать эту ИИ-модель в части поиска уязвимостей с самого начала, и для некоторых из них за последнюю неделю ничего не изменилось. По крайней мере, руководство компаний Dragos и Cisco Systems подтвердило, что они по-прежнему имеют доступ к Mythos. В конце прошлой недели Anthropic даже прекратила расширять доступ к Mythos 5 для участников программы Project Glasswing, а некоторые его лишились после первичного предоставления.

Anthropic участникам программы предлагала и доступ класса Mythos Preview с некоторыми ограничениями относительно полноценной версии Mythos 5, но пока сложно судить, будет ли он предоставляться в текущих условиях. Компания изначально намеревалась ограничить доступ пользователей только к Mythos 5 и Fable 5, не затрагивая прочие свои актуальные ИИ-модели. Amazon (AWS) является партнёром Anthropic, участвуя в предоставлении доступа к Mythos Preview через свою платформу Bedrock. Опять же, принято считать, что именно специалисты Amazon проинформировали власти США о наличии лазейки, позволяющей обойти ограничения в Fable 5, после чего американские чиновники и обратились к Anthropic с требованием запретить доступ к этой модели иностранцам. Базирующиеся в Евросоюзе организации так и не успели его получить, хотя до введения запрета он был предварительно одобрен.