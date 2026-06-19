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Глава PlayStation уклонился от ответа на вопрос о будущем эксклюзивов Sony на ПК, но инсайдер прояснил план компании

Руководитель Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино (Hideaki Nishino) в интервью для юбилейного выпуска японского журнала Famitsu прокомментировал сообщения о дальнейшей судьбе эксклюзивов PlayStation на ПК.

Источник изображений: PlayStation

Источник изображений: PlayStation

Напомним, репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) сообщал, что Sony перестанет выпускать на ПК эксклюзивы PS5. Об этом же месяц назад сотрудникам объявил глава PlayStation Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst).

Нисино же в разговоре с Famitsu уклонился от ответа на вопрос о судьбе портов: «Если выпуск проекта на PC позволит максимизировать игровой опыт, мы продолжим рассматривать этот вариант».

Игры-сервисы от Sony продолжат выходить на PC и PS5

Игры-сервисы от Sony продолжат выходить на PC и PS5

Комментируя ситуацию на форуме ResetEra, Шрайер назвал ответ Нисино намеренно размытым, так как Sony, по всей видимости, не хочет публично подтверждать смену курса в отношении эксклюзивов PlayStation на ПК.

«В их стратегии нет никакой неопределённости. Несколько недель назад на встрече с сотрудниками Хермен Хюльст <...> объяснил, что релизы Sony на ПК <...> не приносили достаточно денег. Они хотят, чтобы их франшизы ассоциировались с [PlayStation]. <...> Никакого принципа "от игры к игре" здесь нет», — заверил Шрайер.

Слова Шрайера подтверждает новый ежегодный отчёт Sony для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Как подметили в издании Game File, по сравнению с прошлогодней редакцией из документа пропало упоминание релизов на ПК.

В то же время новое издание включает информацию о том, как Sony «использует ИИ для раскрытия творческого потенциала студий и дальнейшего улучшения опыта PlayStation». Это, впрочем, уже не секрет.

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Теги: playstation, sony interactive entertainment
playstation, sony interactive entertainment
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